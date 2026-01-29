I to se ponekad događa: Ovo je 6 najčešćih razloga zbog kojih će muškarci odbiti seks
Ako vas partner u spavaćoj sobi sve češće odbija, velika je šansa da problem nije u vama nego u onome što se njemu događa u glavi i tijelu. Seks terapeut David McKenzie za Healthy ističe da pad želje često ima vrlo konkretne razloge, od mentalnog zdravlja do stresa i hormona. U nastavku je šest najčešćih objašnjenja i savjeta što učiniti, bez dramatiziranja i međusobnog optuživanja.
Bori se s depresijom: 'Klinička depresija jedan je od najvećih ubojica seksualne želje kod muškaraca', kaže seks-terapeut McKenzie. Muškarci svih dobi mogu imati znatno niži libido kad su u depresivnom stanju. Ono što možete učiniti jest podsjetiti se da je to bolest, a ne karakterna slabost te imati strpljenja, čak i nakon početka terapije jer i neki antidepresivi mogu dodatno smanjiti interes za seks.
Ima problem s izvedbom: Erektilna disfunkcija ili prerana ejakulacija su česti, ali mnoge muškarce sram ili strah od razočaranja natjera da se povuku. McKenzie kaže da se tada neki boje da će partnerica pomisliti da su 'manje muškarci'. Ne izbjegavajte razgovor o tome, komunicirajte bez pritiska i bez poruke da to mijenja vašu privlačnost.
Testosteron mu je nizak: 'Nakon četrdesete godine razine testosterona počinju padati', kaže McKenzie. Kod nekih muškaraca se to dogodi postupno, dok kod drugih može biti naglije. To se ponekad naziva andropauza, uz simptome poput manjka energije, lošijeg raspoloženja i nižeg libida. Predložite partneru da s liječnikom razgovara o testiranju testosterona i mogućim rješenjima.
Pod velikim je pritiskom na poslu: Brige oko karijere mnogima su ozbiljan 'ubojica raspoloženja'. Kada je glava stalno u rokovima, mailovima i strahu od neuspjeha, teško je prebaciti se na intimu. Ono što možete jest razgovarati izvan spavaće sobe, dogovoriti miran trenutak i jasno reći da stres s posla utječe na vaš odnos, uz pitanje kako mu možete biti podrška.
Iscrpljen je: Ako kaže da je preumoran, često to stvarno i jest. McKenzie navodi da bi velika većina muškaraca rekla kako manjak želje nema veze s osjećajima prema partnerici. Nemojte to shvaćati osobno nego započnite razgovor o tome što ga toliko 'troši', a ako potraje dulje od oko šest tjedana, razmislite o razgovoru sa stručnjakom.
Prebrzo gurate stvari naprijed: Ako ste u novoj vezi i on odbije poziv u vaš stan, moguće je da vam poručuje da još nije spreman na seks. I za muškarce seks nosi puno emocionalne uključenosti, kažu stručnjaci. U takvoj situaciji pokušajte usporiti i shvatiti to kao znak da vas želi bolje upoznati prije fizičke bliskosti. Jer, vjerovali ili ne, mnogim muškarcima nije samo seks na pameti.