Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 13 važnih činjenica koje morate znati o seksu u četrdesetima
U četrdesetima se seks ne mora 'ugasiti'. Baš naprotiv, mnogi tek tada počnu stvarno uživati jer bolje poznaju sebe, svoje tijelo i svoje granice. Stručnjaci za Healthy ističu da se u toj dobi mijenjaju hormoni i ritam života, ali to ne znači kraj strasti nego drugačiji pristup. Umjesto mitova o 'srednjim godinama', sve više vrijedi jedna jednostavna ideja: kvaliteta može rasti i kada se stvari mijenjaju.
Uzbuđenje je moguće, ali možda traži više vremena: Da, hormoni se mogu mijenjati i kod žena i kod muškaraca pa se uzbuđenje i želja ponekad javljaju sporije nego prije. Seks terapeutkinja Shannon Chavez kaže da promjene mogu utjecati na uzbuđenje, želju i fizičku ugodu tijekom seksa. To u praksi često znači više predigre, više senzualnosti i više fokusa na ono što tijelu stvarno paše.
U spavaćoj sobi možete biti 'luđi' nego prije: Ako ste u dugoj vezi, ne znači da vas čeka rutina jer mnogi parovi u četrdesetima otkrivaju novu razinu slobode. Chavez ističe da parovi u ovoj dobi često dožive najbolji seks u životu jer su sigurniji u sebe i otvoreniji za istraživanje. Više samopouzdanja i dublja emocionalna bliskost mogu seks učiniti razigranijim i strastvenijim.
Zdravlje srca je važnije nego što mislite: Kardiovaskularno zdravlje snažno je povezano sa seksualnom funkcijom, ističe terapeutkinja Gracie Landes. Kada se bolje brinete o kondiciji i snazi, obično imate više energije i više samopouzdanja. Drugim riječima, osjećaj da ste 'fit' često se prelije i u spavaću sobu.
Razdoblje zatišja je normalno i nije drama: Padovi u želji događaju se svima, bez obzira na godine. Chavez kaže da se u dugim odnosima ljudi opuste i izgube rutine koje su prije 'palile' – izlaske, flert, pripremu, zaigranost. Ključ je razgovor, jer parovi ne razgovaraju uvijek o seksu na način koji potiče želju pa ponekad pomaže i razgovor sa stručnjakom.
Ako pokušavate zatrudnjeti, 'mehanički' trenuci su česti: S godinama se smanjuje količina i kvaliteta jajnih stanica pa začeće nakon 40 može biti izazovnije. Landes napominje da onima koji pokušavaju začeti seks ponekad postane 'obaveza'. Važno je otvoreno pričati i podsjetiti se da ste u istoj misiji te da to ne govori ništa loše o ljubavi.
Žene mogu doživljavati više orgazama: Mit da žene s godinama 'gube' orgazam ne drži vodu za mnoge. Naprotiv, iskustvo često radi u korist užitka. Landes kaže da nekim ženama postizanje orgazma postaje lakše s iskustvom, samopouzdanjem i ugodom. Kad znate što vam treba i nije vas sram to reći, zadovoljstvo često postane veće.
Muškarci ponekad mogu dulje izdržati: S padom nekih hormona dolazi i jedna zanimljiva nuspojava: mnogi muškarci u četrdesetima lakše odgađaju orgazam. Landes kaže da s godinama često bolje uspiju usporiti i više uživati u iskustvu, povezanije i mirnije. Drugim riječima, manje 'jurcanja', a više kvalitete.
Lubrikant može postati najbolji prijatelj: Hormonalne promjene mogu donijeti više suhoće i nelagode, osobito kod žena. Landes upozorava da promjene estrogena i neredovite menstruacije mogu dovesti do osjetljivijih, tanjih stijenki rodnice koje se lakše iritiraju. Rješenje je jednostavno: kvalitetan lubrikant, a sve što stavljate na intimno područje birajte pažljivo i nježno.
Rizik od spolno prenosivih infekcija nije 'rezerviran' za dvadesete: Spolno prenosive infekcije nisu problem samo mladih, broj slučajeva raste i kod starijih. Stručnjaci to povezuju, među ostalim, s manjom uporabom kontracepcije i većom dostupnošću lijekova za erektilnu disfunkciju. Zato je s novim partnerom zaštita i dalje ključna, bez obzira na godine.
Erektilne smetnje su česte i rješive: U četrdesetima se kod nekih muškaraca mogu pojaviti manje čvrste ili manje pouzdane erekcije te dulji razmaci između njih. Landes kaže da se to može početi događati u ovoj dekadi, a često pomažu promjene životnog stila. Tjelesna aktivnost, san, stres i prehrana mogu igrati veliku ulogu, a ako problem traje, najbolje je potražiti stručni savjet.
Intimnost nije samo penetracija: Prevelik fokus na odnos može učiniti seks jednoličnim, pogotovo ako ne ide 'po planu', upozorava Landes. Naglasak na užitku i povezanosti odnosno dodiri, oralni seks, masaža, igra, sporiji tempo, često vraćaju radost. Slikovito rečeno, seks u srednjim godinama može biti kao 'gurmanski obrok', a ne 'fast food'.
U odnosu imate više prostora jedno za drugo: U četrdesetima je karijera stabilnija, djeca su veća, a obveze predvidljivije. Seks i odnos tada dobiju više emocionalne energije, kaže terapeutkinja Laura Berman, jer partneri nisu toliko 'iscrpljeni' kao u ranijim fazama. Više spontanih ručkova, izleta i spojeva često se prirodno pretvori i u više bliskosti.
Seks vam je i dalje važan, ali traži 'njegovanje': Berman naglašava da sjajan seks nije nešto što bi se samo trebalo dogoditi nego rezultat odnosa koji se njeguje. To uključuje male stvari kao što su poljubac svaki dan, nježnost ili flert, te veće poput izlazaka, putovanja, razgovora o željama. I važno je o svemu razgovarate te zajednički nalaziti dobra rješenja