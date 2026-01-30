Snažan učinak: Ako ovo jedete dva dana za doručak, snizit ćete kolesterol i zaštititi srce

Hrana koju svakodnevno biramo ima moć ne samo hraniti tijelo, već i aktivno štititi naše zdravlje. Od određenih namirnica možemo očekivati da jačaju imunitet, poboljšavaju rad srca, reguliraju razinu kolesterola i podržavaju cjelokupno dobro stanje organizma. Pametan odabir hrane stoga nije samo pitanje ukusa, nego i ključna strategija za dugoročno očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti.

Iznenađujuće novo istraživanje sugerira da bi jedenje kaše samo dva dana moglo pomoći u smanjenju lošeg kolesterola i zaštititi srce tjednima. Zob se dugo povezivala sa zdravijim razinama kolesterola, ali znanstvenici sada kažu da se učinci mogu pojaviti puno brže nego što se prije mislilo. Stručnjaci sa Sveučilišta u Bonnu otkrili su da su ljudi s visokim rizikom od srčanih bolesti vidjeli da im se razina štetnog LDL kolesterola, povezanog s većim rizikom od srčanog i moždanog udara, smanjila za 10 posto nakon što su dva dana slijedili dijetu s ograničenim unosom kalorija koja se gotovo u potpunosti sastojala od kaše, piše Daily Mail.

Zob sadrži beta-glukan, vrstu topljivih vlakana za koja se zna da pomažu u snižavanju kolesterola. U crijevima se pretvara u tvar nalik gelu koja se veže za kolesterol i pomaže u sprječavanju njegove apsorpcije u krvotok. Do sada je većina zdravstvenih smjernica pretpostavljala da odraslima treba oko 3 grama beta-glukana dnevno, što je otprilike zdjelica kaše svaki dan, da bi s vremenom smanjili kolesterol za pet do 10 posto.

No, nova istraživanja sugeriraju da kratki, intenzivni "reset" s kašom može imati sličan učinak već u nekoliko dana, osobito kod osoba s metaboličkim sindromom - skupom stanja koja uključuje pretilost, povišeni krvni tlak i povišenu razinu šećera u krvi, a koja povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i moždanog udara. Učinci su ostali stabilni šest tjedana nakon prehrambene intervencije. "Kratkoročna prehrana na bazi zobi u redovitim intervalima mogla bi biti dobro podnošljiv način održavanja razine kolesterola unutar normalnog raspona i sprječavanja dijabetesa", objasnili su istraživači.

U studiji, objavljenoj u časopisu "Nature", istraživači su nastojali utvrditi učinke kratkotrajne prehrane sa zobi koja je trajala samo dva dana i dulje prehrambene intervencije u kojoj su sudionici imali nešto više fleksibilnosti u pogledu onoga što mogu jesti. "Razina posebno štetnog LDL kolesterola pala je za 10 post, što je značajno smanjenje. Ispitanici su također u prosjeku izgubili dva kilograma na težini, a krvni tlak im je blago pao", objasnila je profesorica Marie-Christine Simon, stručnjakinja za znanost o hrani i koautorica studije.

Da bi se utvrdili potencijalni dugoročni učinci prehrambene intervencije, sudionici su praćeni šest tjedana nakon toga, tijekom kojih su se vratili svojim normalnim prehrambenim navikama bez zobi. Istraživači su otkrili da jedenje kaše također povećava broj korisnih bakterija u crijevima, uključujući ferulinsku kiselinu za koju je dokazano da smanjuje razinu kolesterola inhibiranjem enzima koji djeluje kao prekidač za proizvodnju kolesterola. Kada se ovaj enzim isključi, tada jetra proizvodi manje kolesterola, smanjujući nakupljanje masti i štiteći srce.

Osim toga, istraživanje je pokazala da dulja prehrambena intervencija nije dala značajne rezultate u snižavanju kolesterola, što sugerira da je kratkoročna prehrana na bazi zobi učinkovitija u smanjenju razine lošeg kolesterola. "Konzumacija zobi, posebno kratkoročna prehrana s visokim dozama zobi, pruža metaboličke zdravstvene prednosti. Naši rezultati nude veliki potencijal jer intervencije na bazi zobi, posebno kratkoročna prehrana s visokim dozama zobi, brz su i učinkovit pristup ublažavanju poremećaja lipida povezanih s pretilošću i otvaraju nove putove za prehrambene terapije usmjerene na mikrobiotu", zaključili su istraživači.