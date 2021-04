Žena se požalila: 'Suprug ima neobičan fetiš u seksu, ne mogu više to podnijeti'

Moj se suprug voli povremeno oblačiti kao žena, što mi je nedavno počelo smetati, požalila se anonimno žena u pismu terapeutkinji i The Sun kolumnistici Deidre Sanders.

U braku su, kaže, već 12 godina, a ona za njegov fetiš zna od samog početka i nikad joj prije nisu smetale te njegove sklonosti.

- To je uvijek nekako bila 'njegova stvar', no s vremenom - njemu je sad 40, a meni 39 godina - je ta njegova želja sve izraženija i sve češće želi odjenuti žensku odjeću, što počinje utjecati na naš brak - napisala je žena anonimno.

Uvijek ju je do sad, dodaje, suprug tražio za dopuštenje da odjene žensku odjeću, no sad je počeo tražiti da se i ona uključi u tu 'igru', pa sad osjeća kao da joj to nameće.

- Nedavno me čak pitao može li se odjenuti u ženu - s čipkastim grudnjakom i punim make-upom - dok se seksamo - rekla je, no nju to, kaže, ne uzbuđuje, upravo suprotno.

- Osjećam se kao da ga gubim - kaže žena i, premda ga ne želi uvrijediti, najradije bi da on svoj fetiš drži dalje od njihovog seksualnog života.

- Udovoljili ste njegovoj želji i pružili ste mu podršku, no to ne znači da želite i aktivno u tome sudjelovati - rekla joj je Deidre i poručila kako je 'već napravila sve što je mogla, pa mu sad treba otvoreno reći da to ne želi u seksu'.

- Recite mu to pažljivo da ga ne povrijedite, ali nemojte pristajati na nešto što vam je odbojno - zaključila je seks terapeutkinja.

