'Žena me uhvatila u seksu sa susjedom i sada ne smijem van'

"Nakon što me uhvatila tijekom seksa sa susjedom, supruga mi brani izići čak i baciti smeće".

Priznao je to jedan 37- godišnji muškarac poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun, a koji se upustio u strastvenu aferu sa susjedom.

Oni njegova supruga, 37- godišnjakinja, imaju dvije kćeri. Nakon što je uhvaćen u prijevari, supruga je izgubila povjerenje u njega te mu ne dopušta izlazak iz kuće niti da baci smeće od straha da ponovno ne dođe u komunikaciju sa susjedom.

Njihov seksualni život pati otkada im se rodila najmlađa kći i to je čest razlog njihovih svađa, priznao je muškarac.

Nedavno se u njihovu ulicu doselila 32- godišnja razvedena žena koja je imala problema s internetom i upitala ga za pomoć.

Te je večeri izgledala prekrasno, navodi muškarac. "Bila je odjevena u bijelu majicu i pokidane traperice i izgledala je tako seksi. Popili smo i čašu vina nakon što sam popravio stvar s internetom. Htjela mi je platiti, ali to nije dolazilo u obzir. Rekao sam joj da za to služe prijatelji"

Nakon toga ga je poljubila u obraz i to je odvelo do seksa na kauču. "Kada me supruga pitala jesam li riješio problem, rekao sam joj da nisam i da se sutra moram vratiti nanovo. "

Iduće večeri, muškarac se vratio kod susjede i opet završio na kauču u strastvenom klinču, no ostao je prestravljen kada je vidio svoju suprugu kako ih gleda kroz prozor.

Prošli su tjedni od tog događaja, a njegova žena je pristala da pokušaju spasiti brak, no prema njemu je potpuno izgubila povjerenje zbog čega ga ne pušta iz kuće samoga.

Deidre mu je rekla kako nije u redu tražiti opravdanje za svoje ponašanje u činjenici da se seksualni život sa njegovom suprugom, nakon poroda, razvodnio. Pojasnila mu je da mnoge žene trebaju vremena kako bi vratile samopuzdanje zbog fizičkog izgleda nakon poroda, a to što je napravio nema opravdanja.