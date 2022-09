Želite podgrijati tjesteninu? Evo kako ni u mikrovalnoj neće izgubiti okus i čvrstoću

Sigurno vam se ponekad dogodi da za ručak ili večeru skuhate previše tjestenine, pa vam ostane i za dan nakon. Tjestenina može biti jednako ukusna i drugi dan ako se dobro podgrije, no treba to pravilno napraviti. Ako vam ponekad tjestenina nakon podgrijavanja bude suha i kašasta, uz pomoć savjeta jednog kuhara, to vam se više neće događati i vaša tjestenina bit će ukusna, piše Huffpost.

- Proces kuhanje tjestenine izvlači škrob kada se kuha. Škrobovi, kada se ohlade, prolaze kroz proces koji se naziva retrogradacija škroba. To znači da su kuhani škrobovi želatinizirani i formiraju strukturu sličnu gelu koja će se očvrsnuti kada se ohladi - objasnio je kuhar i stručnjak za hranu, Brian Chau.

Kuhana i ohlađena tjestenina također može proći 'gumenu' fazu i postati kašasta. Kuhar je to objasnio rekavši da je kašasta tjestenina posljedica prisutnosti previše vode.

Ono što trebate napraviti da biste ju paravilno podgrijali, je staviti vode u lonac, ali tek toliko da pokrije dno, te dodati žlicu ili dvije (ovisno o količini) maslinovog ulja. Zatim dodajte tjesteninu te na srednjoj vatri kuhajte uz neprestano okretanje kuhačom oko 3 do 5 minuta, odnosno dok se tjestenina ne zagrije. Kuhar tvrdi da će na taj način biti vruća, još uvijek čvrsta, i neće biti gnjecava.

Kuhar ne preporučuje podgrijavanje kuhane tjestenine u mikrovalnoj pećnici jer toplina mikrovalne može lako isisati vlagu iz škrobne hrane kao što su kuhana riža i tjestenina, pa biste nakon podgrijavanja u mikrovalnoj mogli dobiti neugodno suhu hranu. No, ako vam je mikrovalna jedina opcija, kuhar savjetuje da dodate mrvicu vode jer će ona održati tjesteninu dovoljno hidratiziranom da izdrži visoku toplinu mikrovalne pećnice, bez da ju pretjerano navlaži.

