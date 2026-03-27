Oni bi idućih par dana najradije prespavali: Ova 4 horoskopska znaka najteže podnose naglo zahlađenje
Nagli pad temperatura, kiša, jak vjetar pa čak i mogućnost susnježice i snijega u idućim danima mnogima već sada kvare raspoloženje. Dok jedni jedva dočekaju izvaditi kapute i uputiti se u šetnju po kiši ili snijegu, drugi se na samu pomisao hladnoće odmah požele vratiti pod poplun.
Ako je vjerovati astrologiji, neki horoskopski znakovi posebno teško podnose sivilo, hladan zrak i nagle vremenske promjene. Njima zima, vjetar i hladni dani ne znače romantiku, nego pad energije, manjak volje i stalnu potragu za toplinom. Evo koji od njih bi idućih nekoliko dana najradije prespavali.
Rak: Rak je znak koji obožava udobnost, toplinu doma i osjećaj zaštićenosti, pa mu hladni i neugodni dani često teško sjedaju. Kad vani puše, pada kiša ili prijeti snijeg, Rak bi najradije ostao kod kuće, zamotan u dekicu, uz juhu ili čaj. Hladnoća mu ne smeta samo fizički, nego i emotivno, jer mu takvo vrijeme lako spusti raspoloženje.
Bik: Bik voli komfor, uživanje i sve ono što tijelu pruža ugodu, a hladnoća je za njega čista suprotnost tome. Nije tip koji će s oduševljenjem juriti po ledenom vjetru ili uživati u promrzlim prstima i slojevima odjeće. Kad temperature naglo padnu, Bik postaje još sporiji, tromiji i najradije bira topli interijer umjesto bilo kakvih avantura na otvorenom.
Ribe: Ribe su osjetljive, nježne i snažno reagiraju na atmosferu oko sebe, pa ih tmurno, hladno i vjetrovito vrijeme često dodatno iscrpljuje. Takvi dani kod njih mogu pojačati potrebu za povlačenjem, mirom i bijegom od svega što je grubo, bučno i neugodno. Umjesto hladnog zraka i mokrih cipela, Ribe će uvijek radije izabrati toplu sobu, tišinu i malo sanjarenja.
Lav: Lav voli sunce, sjaj, vedrinu i osjećaj da je život ugodan i raskošan, pa hladni, mračni dani nisu baš njegov teren. Kada nestane topline i svjetla, Lav često ima dojam da mu pada i energija, ali i životni elan. Iako će se truditi zadržati dobar stil i raspoloženje, duboko u sebi jedva čeka povratak toplijih i vedrijih dana.
Naravno, sve je ovo zabavna astrološka igra i ne znači da će svaki Rak, Bik, Ribe ili Lav jednako reagirati na hladnoću. Ipak, kad stignu naglo zahladnjenje, nevrijeme i vjetar kakvi se najavljuju za sljedeće dane, neki će znakovi ipak češće od drugih sanjati radijator, debelu dekicu i ostanak kod kuće.