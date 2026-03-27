FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
TIHI SIMPTOMI

Ovo su tri podmukla znaka raka debelog crijeva: Javljaju puno prije problema s probavom

Ana Hajduk
27.03.2026.
u 13:30

Rak crijeva često se naziva "tihom bolešću" jer se razvija sporo i bez očitih naznaka. Ipak, postoje suptilni, sistemski simptomi koje tijelo šalje kao upozorenje, a koje mnogi zanemaruju pripisujući ih stresu ili umoru.

Rak debelog crijeva, poznat i kao kolorektalni karcinom, jedan je od najčešćih oblika raka u svijetu, no ujedno i jedan od najizlječivijih ako se otkrije u ranoj fazi. Problem je u tome što se njegovi prvi znakovi često ne povezuju s probavom, već s općim stanjem organizma. Dok većina ljudi očekuje alarmantne simptome poput krvi u stolici ili drastičnih promjena u pražnjenju crijeva, bolest se često najavljuje kroz tri tiha, ali uporna znaka koja se javljaju znatno ranije. Stručnjaci upozoravaju da upravo ignoriranje ovih suptilnih signala može odgoditi dijagnozu i smanjiti šanse za uspješno liječenje. Zato je ključno naučiti prepoznavati signale koje tijelo šalje, čak i kada se čine nepovezanima s crijevima.

Prvi i možda najčešće zanemaren znak upozorenja je kronični umor. Ne radi se o uobičajenoj iscrpljenosti nakon napornog tjedna, već o dubokom, gotovo paralizirajućem osjećaju slabosti koji ne prolazi ni nakon kvalitetnog sna. Ovaj ekstremni umor često je posljedica anemije zbog nedostatka željeza, a do nje dolazi jer tumor u crijevima može uzrokovati sporo, kronično krvarenje koje nije vidljivo golim okom. Taj dugotrajni gubitak krvi postupno smanjuje razinu crvenih krvnih stanica, koje su odgovorne za prijenos kisika po tijelu. Uz to, sam imunološki sustav troši golemu količinu energije u pokušaju borbe protiv stanica raka. Ako se osjećate neprestano iscrpljeno, bez daha pri manjim naporima i općenito slabo, to je znak koji se ne smije pripisati samo stresnom načinu života.

Drugi važan tihi simptom je neobjašnjiv gubitak tjelesne težine. Mnogima bi gubitak nekoliko kilograma bez promjene prehrane ili vježbanja mogao zvučati primamljivo, no to je zapravo ozbiljan razlog za zabrinutost. Liječnici smatraju alarmantnim svaki nenamjerni gubitak od pet posto ili više ukupne tjelesne mase unutar šest mjeseci. Do ovoga dolazi iz više razloga. Prvo, same stanice raka troše veliku količinu energije za svoj rast i širenje, doslovno "kradući" hranjive tvari od ostatka tijela. One također mogu oslobađati tvari koje mijenjaju metabolizam i način na koji tijelo pretvara hranu u energiju. Ako je tumor dovoljno velik, može uzrokovati i djelomičnu blokadu crijeva, što smanjuje apsorpciju hranjivih tvari i može dovesti do gubitka apetita ili osjećaja rane sitosti.

Treći znak koji može ukazivati na rak crijeva je bol ili pojava kvržice u trbuhu. Ova bol nije uvijek oštra i intenzivna; češće se manifestira kao uporna, tupa nelagoda, grčevi ili osjećaj nadutosti koji ne prolazi. Mnogi ljudi takve simptome pripisuju probavnim smetnjama, sindromu iritabilnog crijeva ili jednostavno lošoj prehrani. Međutim, ako nelagoda u trbuhu ili donjem dijelu leđa traje dugo i ne reagira na uobičajene lijekove, trebala bi biti povod za posjet liječniku. U nekim slučajevima, osoba ili liječnik može napipati kvržicu u trbuhu. To je obično znak da je tumor već narastao do značajnije veličine i počeo stvarati pritisak na okolna tkiva ili uzrokovati djelomičnu opstrukciju crijeva.

Kad se pojave i klasični simptomi

Nakon što se ovi sistemski znakovi pojave, ili ponekad paralelno s njima, mogu se javiti i poznatiji, "lokalni" simptomi koji izravno upućuju na probleme s probavnim traktom. To uključuje trajnu promjenu u navikama pražnjenja crijeva, poput proljeva ili zatvora koji traju duže od nekoliko tjedana, osjećaj da se crijevo nije ispraznilo do kraja te pojava krvi u stolici. Krv može biti svjetlocrvena, što ljudi često pogrešno pripisuju bezopasnim hemoroidima, ili tamna, gotovo crna, što ukazuje na krvarenje u gornjem dijelu debelog crijeva. Promjena u obliku stolice, poput neuobičajeno tanke "olovkaste" stolice, također može biti znak da tumor sužava prolaz u crijevima.

Zašto je važno reagirati na vrijeme

Najveći rizik leži u činjenici da su rani simptomi raka crijeva nespecifični. Umor, gubitak težine i bol u trbuhu mogu biti posljedica desetaka drugih, manje opasnih stanja. Upravo zbog toga mnogi odgađaju posjet liječniku, nadajući se da će problem proći sam od sebe. Dodatni problem je porast broja oboljelih među mlađom populacijom, ispod 50 godina, koja se tradicionalno ne smatra rizičnom skupinom i nije uključena u redovite programe probira. Iako dob, obiteljska povijest bolesti, upalne bolesti crijeva te životne navike poput prehrane siromašne vlaknima, pretilosti i pušenja povećavaju rizik, rak crijeva može se razviti kod bilo koga. Zato je osluškivanje vlastitog tijela i reagiranje na dugotrajne i neobjašnjive promjene ključno. Redoviti pregledi i testovi na skriveno krvarenje u stolici preporučuju se osobama iznad 45 godina, no u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma, neovisno o dobi, potrebno je odmah potražiti liječničko mišljenje. Rano otkrivanje spašava život, a prepoznavanje tihih znakova prvi je korak prema tome.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

