VIDEO Kinezi predstavili auto s jedinstvenom baterijom: Stiže i u Europu, a bit će jeftiniji od svojih prethodnika

Novi MG4 Electric, koji je upravo počeo dolaziti do prvih kupaca u Kini, označava važnu prekretnicu na tržištu električnih vozila. Ovaj model je prvi masovno proizvedeni električni automobil na svijetu opremljen inovativnom polu-čvrstom baterijom, koja donosi brojne prednosti poput većeg dometa, bržeg punjenja, veće sigurnosti i poboljšane energetske gustoće, piše HAK Revija

Polu-čvrsta baterija u MG4 sadrži samo 5% tekućeg elektrolita, što značajno smanjuje rizik od požara, čime se povećava sigurnost vozila. S kapacitetom od 53,95 kWh, baterija omogućuje domet do 530 km, odnosno oko 435 km prema WLTP standardu. Ova baterija također bolje podnosi hladnoću, zadržavajući 14% veći domet pri temperaturama od -7°C u usporedbi s klasičnim LFP baterijama. Očekuje se da će polu-čvrste baterije nuditi i dulji vijek trajanja.

MG4 je na kineskom tržištu vrlo povoljan, s cijenom od samo 12.450 eura za top model Secure, poznat i kao Anxin Edition. Ovaj model je jeftiniji od prethodnih verzija, što daje naslutiti kako bi mogao doći do smanjenja cijena i na europskom tržištu.