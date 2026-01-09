Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVITET NA TRŽIŠTU

VIDEO Kinezi predstavili auto s jedinstvenom baterijom: Stiže i u Europu, a bit će jeftiniji od svojih prethodnika

Everything Electric, the Home Energy & Electric Vehicle Show, in London
MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 09:00

S kapacitetom od 53,95 kWh, baterija omogućuje domet do 530 km, odnosno oko 435 km prema WLTP standardu

Novi MG4 Electric, koji je upravo počeo dolaziti do prvih kupaca u Kini, označava važnu prekretnicu na tržištu električnih vozila. Ovaj model je prvi masovno proizvedeni električni automobil na svijetu opremljen inovativnom polu-čvrstom baterijom, koja donosi brojne prednosti poput većeg dometa, bržeg punjenja, veće sigurnosti i poboljšane energetske gustoće, piše HAK Revija

Polu-čvrsta baterija u MG4 sadrži samo 5% tekućeg elektrolita, što značajno smanjuje rizik od požara, čime se povećava sigurnost vozila. S kapacitetom od 53,95 kWh, baterija omogućuje domet do 530 km, odnosno oko 435 km prema WLTP standardu. Ova baterija također bolje podnosi hladnoću, zadržavajući 14% veći domet pri temperaturama od -7°C u usporedbi s klasičnim LFP baterijama. Očekuje se da će polu-čvrste baterije nuditi i dulji vijek trajanja.

MG4 je na kineskom tržištu vrlo povoljan, s cijenom od samo 12.450 eura za top model Secure, poznat i kao Anxin Edition. Ovaj model je jeftiniji od prethodnih verzija, što daje naslutiti kako bi mogao doći do smanjenja cijena i na europskom tržištu.

Ključne riječi
kineski auti auti MG Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!