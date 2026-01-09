Naši Portali
Idealno za zimu

Ovo ukusno povrće ima više vitamina C po porciji nego naranča: Jedete li ga redovito?

Ana Hajduk
09.01.2026.
u 07:00

Kombinirajte ih s drugim sezonskim namirnicama poput cvjetače, tikve ili jabuka i tako osigurajte tijelu širok spektar nutrijenata – i snažniji imunitet tijekom zime.

Nalazimo se usred vrhunca sezone gripe, što znači da je jačanje imuniteta mnogima postalo prioritet. Redovito cijepljenje i dalje je jedna od najvažnijih zaštitnih mjera, kao i osnovne higijenske navike koje učimo još u djetinjstvu – pranje ruku i prekrivanje usta pri kihanju. No važnu ulogu ima i prehrana, prenosi HuffPost

Kada osjetimo prve simptome prehlade, mnogi posežu za sokom od naranče zbog vitamina C. Ipak, iznenađujuće je da paprike – osobito crvene – sadrže još više ovog važnog nutrijenta. Iako sve paprike imaju brojne zdravstvene prednosti, njihova se nutritivna vrijednost razlikuje ovisno o boji. Donosimo pregled što svaka boja nudi i koju je najbolje odabrati za podršku imunitetu.

Foto: shutterstock

Prema riječima Ginger Hultin, registrirane dijetetičarke i autorice knjige Protuupalna biljna prehrana 101, boja paprike ovisi o stupnju zrelosti. “Zelene paprike su najmanje zrele, dok su crvene najzrelije. Kako dozrijevaju, klorofil se razgrađuje, a povećava se količina karotenoida – snažnih antioksidansa – što mijenja i boju i nutritivni profil”, objašnjava Hultin. Važno je znati i da paprike, za razliku od nekog drugog voća, ne dozrijevaju nakon berbe. Sve paprike sadrže vlakna, vitamine A i C, antioksidanse te minerale poput kalija, kalcija i fosfora, no omjeri tih nutrijenata variraju.

Crvene paprike – pravi imunitet booster

Ako želite izvući maksimum hranjivih tvari, crvene paprike su najbolji izbor. “One su nutritivno najbogatije jer najdulje dozrijevaju i sadrže najviše antioksidansa”, kaže dijetetičarka Kara Lydon. Istraživanja pokazuju da crvene paprike mogu sadržavati i do 60 % više vitamina C od zelenih, a ujedno su i najbolji izvor vitamina A – oba ključna za snažan imunološki sustav.

Žute, narančaste i zelene 

Iako crvene paprike prednjače, to ne znači da su ostale manje vrijedne. Razlike u nutritivnom sastavu nisu drastične, a svaka boja ima svoje prednosti. Žute paprike, primjerice, bogate su luteinom i zeaksantinom koji podržavaju zdravlje očiju, dok zelene imaju nešto manje kalorija jer sadrže manje prirodnih šećera. No ta je razlika minimalna – zelena paprika ima oko 24 kalorije, a crvena oko 37. Stručnjaci se slažu u jednom: najbolja strategija je raznolikost. “Jedite paprike svih boja – svaka donosi jedinstveni antioksidativni profil”, savjetuje Lydon.

Kako ih pripremiti da zadrže vitamine

Način pripreme ima velik utjecaj na očuvanje hranjivih tvari. Kuhanje na pari ili kratko prženje u woku pomaže u očuvanju vitamina C, dok se predugo kuhanje na visokim temperaturama ne preporučuje. Budući da je vitamin A topljiv u mastima, pirjanje paprika na maslinovom ulju može poboljšati njegovu apsorpciju.

Paprike su izuzetno svestrane: možete ih puniti, dodavati u juhe, variva, omlete ili ih jesti sirove uz humus. “Najvažnije je da ih redovito uključujete u prehranu, bez opterećivanja jednom bojom”, zaključuju nutricionisti.

Na kraju, paprike su samo jedan dio slagalice zdrave prehrane. Kombinirajte ih s drugim sezonskim namirnicama poput cvjetače, tikve ili jabuka i tako osigurajte tijelu širok spektar nutrijenata – i snažniji imunitet tijekom zime.

Ključne riječi
imunitet zima gripa povrće vitamin c paprike

