Želite bolje zdravlje crijeva? Onda biste ovu hranu svakodnevno trebali jesti za doručak

Stručnjakinja je izjavila da jedan jednostavni proizvod, koji možete kupiti po niskoj cijeni, može pomoći vašem probavnom sustavu tijekom zime. Dr. Zoe Williams otkrila je da dnevna porcija ove namirnice može pomoći vašim crijevima ove zime da se obrane od uobičajene prehlade i gripe. Dodatna istraživanja pokazala su i da su zdrava crijeva povezana sa zdravim srcem što može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, piše Express.

Williams je objasnila da je jedna od namirnica koju bi ljudi trebali jesti za doručak fermentirana hrana kao što je jogurt. To je zato što je to "učinkovit i jednostavan početak dana za podršku zdravlju crijeva", rekla je. Budući da su hladniji dan na putu prema nama, dr. Williams rekla je da ta promjena može utjecati na naš cirkadijalni ritam. "Osim što utječu na funkcioniranje vaših crijeva, vaši crijevni mikrobi također se sinkroniziraju s vašim tjelesnim satom, tako da nagle promjene mogu također rezultirati promjenom krajolika vašeg mikrobioma. Te promjene, pak, mogu dovesti do nadutosti, bolova u trbuhu, uznemirenog želuca i više", objasnila je.

Kako bi se to izbjeglo, tako je liječnica preporučila i raznovrsnu prehranu bogatu vlaknima. "Naša crijeva napreduju uz raznoliku prehranu koja uključuje širok izbor hrane bogate vlaknima koja pozitivno utječe na vaš crijevni mikrobiom. Raznovrsna prehrana sa širokim izborom voća, povrća, orašastih plodova, sjemenki, mahunarki i cjelovitih žitarica, kao i fermentirana hrana može osigurati da vaš crijevni mikrobiom dobije potrebne hranjive tvari", objasnila je dr. Williams.

Prema Harvard Healthu, vlakna podržavaju crijeva, a time i srce. "Prema nekim procjenama, prehrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara za čak 30 posto. Vlakna u tankom crijevu vežu masnoće i kolesterol, smanjujući apsorpciju i snižavajući razinu kolesterola u krvi", objasnili su.

No, mikrobiota crijeva također pomaže. Bakterije u debelom crijevu razgrađuju vlakna i stvaraju kratkolančane masne kiseline. Ti spojevi stupaju u interakciju sa specifičnim receptorima na stanicama koje reguliraju krvni tlak, bolje kontroliraju šećer u krvi i tjelesnu težinu kod osoba s dijabetesom, a pomažu i ublažiti upalu. Sve to može poboljšati zdravlje srca.

GALERIJA: Ovo je 5 prikrivenih znakova upale slijepog crijeva koje ne biste trebali ignorirati

Dr. Zoe Williams, objasnila je da su crijeva mjesto gdje sve počinje te je rekla da hodanje, trčanje, vožnja bicikla ili bilo koji oblik tjelovježbe može pomoći. Također je naglasila da nedostatak sna može izravno utjecati na naše hormone gladi, što znači da je veća vjerojatnost da ćete jesti nezdravu hranu kada niste dobro spavali.

Na kraju, preporučila je konzumaciju vode da bi se pomoglo funkcioniranju probavnog sustava i olakšalo probavu razgradnjom hrane, što omogućava tijelu da apsorbira hranjive tvari što također pomaže u prevenciji zatvora. Većini ljudi potrebno je 1,5 do 2 litre vode dnevno da bi ostali hidratizirani, pa držanje boce vode blizu tijekom dana može poslužiti kao podsjetnik za održavanje razine hidratacije.