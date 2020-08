Zdravstveni djelatnici otkrili najbizarnije slučajeve nezgoda nastalih u seksu

Što se dogodi u spavaćoj sobi, to i ostaje u spavaćoj sobi - dok ne završite na hitnoj zbog neobičnih ozljeda zadobivenih tijekom seksa. Od padanja na neobične objekte do bizarnih seksualnih igra s lošim rezultatima, bolničko osoblje vidjelo je sve. Na društvenoj mreži Reddit zaposlenici su otkrili najneobičnije ozljede dobivene tijekom seksa s kojima su se susreli u svojim karijerama, prenosi mirror.co.uk.

Ugrizi pauka

- Egzotičan, posebno naručen pauk u stražnjici jednog muškarca. Nazvao je hitnu pomoć jer nije znao smije li koristiti kremu za ubode insekta jer je na njoj pisalo ‘samo za vanjsku upotrebu’. Nažalost, morali smo mu odstraniti dio crijeva, preživio je, ali nosi vrećicu. Bilo je jako ozbiljno - napisala je jedna korisnica.

Zabio olovku

- Muškarac je zabio olovku u uretru i ona se zaglavila. Nije mogao mokriti, a kada smo ga primili, žalio se na zadržavanje mokraće. Naposljetku, kada ga je doktor pitao što je s gumicom koja je virila iz njegovog penisa, priznao je istinu. Završio je na operaciji. Imao je 70 godina, dovoljno star da bude pametniji - glasila je jedna priča.

Sam svoj doktor

- Nakon što je saznao da mu djevojka nikad nije bila s obrezanim muškarcem, odlučio je samostalno napraviti obrezivanje. Eksperiment je završio tako da je hitno prevezen u bolnicu na operaciju penisa - otkrila je jedna korisnica.

Uzrokovao nesreću

- Došli smo do vozila koje je imalo nesreću i vidjeli vozača bez hlača, s plišanom igračkom u krilu. Seksao se s plišanom igračkom i bilo mu je toliko dobro da je izgubio kontrolu nad autom - otkrio je jedan korisnik.

Zaboravljena bolest

- Uklonio sam sedam velikih mrkva iz stražnjice jednog muškarca. On nije mogao postići erekciju pa mu je djevojka pokušavala stimulirati prostatu. No on je prije sedam godina uklonio prostatu zbog raka - ispričao je jedan korisnik.

