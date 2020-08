Stručnjakinja otkriva: Što o seksu nikada ne biste trebali pričati s prijateljima

Gotovo svi smo "krivi" za prekomjerno dijeljenje detalja o našem seksualnom životu, ali dijeljenje određenih seksualnih iskustava s prijateljima može biti vrlo dobra stvar. Za žene je posebno važno razgovarati o seksu. Razgovori o pristanku, što je seksualno prihvatljivo, a što nije, zbog čega se osjećamo neugodno, odluke za kojima možda žalimo - o tim stvarima trebamo razgovarati više, prenosi Daily Mail. Stručnjakinja za seks Tracey Cox podijelila je koje stvari žene smiju dijeliti sa svojim prijateljicama, ali i o kojim bi trebale razgovarati.

Ne razgovarajte o:

Fetišima

Vaš partner koji želi nešto pomalo neobično obično je ono što želimo reći prijateljima. Odolite tome. Potrebna je hrabrost da pokažete partneru svoje prave seksualne potrebe. Čak i ako vam se ne sviđa to što su otkrili, budite osjetljivi i diskretni.

Veličini penisa

To je tema na koju su svi muškarci osjetljivi. Priznajte prijateljicama da je on 'manji' i nikad vam to neće zaboraviti ili oprostiti. Ti komentari mogu vam malo značiti, ali njemu znače puno što se tiče seksualnog samopouzdanja.

Problemima s erekcijom

Recite svim svojim prijateljima da je izgubio erekciju ili da je nije mogao dobiti, i riskirate da jednokratni incident postane dugoročni problem.

Ne žalite se stalno

Stalno kukanje o vašem seksualnom životu s prijateljima nije fer. Ako niste zadovoljni zbog toga, obavijestite partnera. Kukanje prijateljima neće ništa riješiti.

Ne otkivajte tajnu koju vas moli da čuvate

Očito, to ne uključuje stvari koje je učinio koje su vas povrijedile ili učinile da se osjećate nelagodno. U tim scenarijima, pričajte umjesto da se šutite. U protivnom, ako želi da se to održi između vas dvoje, održite to obećanje.

Video o pravilnom cijeđenju tjestenine izazvao burnu raspravu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Razgovarajte o:

Pozitivnim stvarima

Govoriti prijateljima da je seks s partnerom nevjerojatan i da je najbolji ljubavnik kojeg ste ikada imali, rijetko će vas dovesti u probleme.

Novom položaju koji ste isprobali

Opet, prilično bezopasne stvari. A činjenica da iskušavate nove pozicije čini se avanturističkim.

Vibratorima

I dalje su nešto za što ćemo najvjerojatnije upotrebljavati solo, a tu je i nevjerojatno velik izbor. Pričati o onome koji stvarno funkcionira, korisno je

Razlikama u orgazmu

Muškarci postižu orgazam daleko češće nego žene, u gotovo svakom seksualnom odnosu. Preporučuje se dijeljenje bilo koje tehnike koja pomaže ženskom orgazmu.

Zašto ne doživljavate orgazam

Dajte do znanja drugim ženama da orgazmi potječu i iz klitorisa i penetrativni seks nije uvijek dovoljan da ih stimulira.

Smiješim stvari koje su vam se dogodile

Pali ste s kreveta. Ispuštanje vjetra u najgorem mogućem trenutku. Može pomoći ostalima, a bezopasno je.

Korisnik TikToka otkrio kako napraviti popularni Big Mac umak: