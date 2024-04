Zapravo su sasvim normalne: Ovo je šest iznenađujućih stvari koje se mogu dogoditi kada doživite orgazam!

Postoji jedna stvar oko koje se većina ljudi slaže: orgazmi mogu biti zaista zadovoljavajući. Za mnoge ljude proces orgazma je ugodan, ali prilično predvidljiv, ali povremeno se mogu dogoditi neke neočekivane stvari, poput iznenadnih glavobolja, kihanja ili plača. (Uzroci nekih od ovih fenomena još uvijek su pomalo misterij jer ne postoji jako puno podataka o orgazmima, a podaci koje istraživači imaju temelje se na malim veličinama uzorka.)

Otkrivamo samo neke od iznenađujućih stvari koje se mogu dogoditi kada doživite orgazam. Neke su rijetke, a druge su češće, ali sve su podsjetnik da su naša tijela neobične stvari, piše Huffpost.

VEZANI ČLANCI:

Mogla bi vas zaboljeti glava: Nalet zadovoljstva, a zatim bol od probadajuće glavobolje. Glavobolje nakon orgazma češće su kod muškaraca i kod ljudi koji pate od migrene, prema klinici Mayo. Većina ovih glavobolja traje samo nekoliko minuta, ali mogu potrajati i nekoliko sati ili čak nekoliko dana. "Dok neki ljudi prijavljuju tupu bol koja se pojačava kako se uzbuđuju, većina ljudi koje to dožive navodi jaku i iznenadnu glavobolju neposredno prije ili tijekom orgazma", kaže Laurie Mintz, autorica knjige Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters—And How to Get It. Nije potpuno jasno zašto se te glavobolje javljaju, iako neki stručnjaci vjeruju da je to povezano s skokom adrenalina koji kola tijelom tijekom seksa. Većina seksualnih glavobolja nije razlog za brigu, ali u nekim slučajevima mogu ukazivati ​​na temeljni problem – osobito ako imate simptome poput povraćanja i ukočenosti vrata. Stoga je najbolje provjeriti s liječnikom kako biste isključili nešto ozbiljnije.

Mogli biste plakati: Uživate u tom osjećaju nakon orgazma, a onda vam odjednom suze teku niz lice. Zašto se to događa? Stručnjaci nisu sasvim sigurni zašto se to događa, ali kažu da nije iznenađujuće, s obzirom na sve psihološke i fiziološke promjene koje se događaju tijekom seksa. I to je zapravo prilično uobičajeno. "Ovo je poznato kao postkoitalna disforija”, rekla je seksualna terapeutkinja Vanessa Marin. "Priličan broj ljudi izjavljuje da se nakon orgazma osjeća tužno, shrvano, uplakano ili emotivno." Oni koji se rasplaču nakon seksa mogli bi biti zabrinuti da je to znak dubljeg problema u odnosu s njihovim partnerom, ali to nije nužno točno. "Ovo se najčešće događa u kontekstu bliskih odnosa punih ljubavi i zapravo je povezano sa sretnim emocijama", rekla je Mintz. "Ipak, ako vam se to dogodi i sumnjate na neki drugi razlog - kao što je da zapravo niste sretni u svojoj vezi - bilo bi dobro da to riješite s osobom od povjerenja ili terapeutom."

GALERIJA: Seksualna edukacija: Ovo je 6 zapanjujućih činjenica o penisu koje vas nisu učili na biologiji!

Mogli biste se osjećati potpuno euforično: Nije tajna: orgazmi su općenito prilično dobri. Ali kod nekih ljudi, pozitivni osjećaji nakon seksa posebno su pojačani. "Nekim se ljudima osjećaji euforije čine iznimno intenzivnima", rekla je Marin. "Njihovo se raspoloženje znatno popravilo, osjećaju se pozitivnije, a samopouzdanje im je podignuto. Opet, ne znamo baš zašto orgazmi mogu izazvati tako različite reakcije kod različitih ljudi."

Mogli biste kihnuti: Istraživači nisu baš sigurni zašto su kihanje i orgazam povezani za neke ljude, ali nagađaju da bi to moglo imati veze s ukrštenim žicama u autonomnom živčanom sustavu, koji je odgovoran za reflekse poput kihanja, kao i za seksualno uzbuđenje. "Još uvijek ne znamo," rekao je dr. Mahmood Bhutta, kirurg za uho, grlo i nos koji je proučavao fenomen."Određene funkcije koje su automatske postaju pomalo zbunjene u mozgu."

VEZANI ČLANCI:

Mogle bi vam se tresti noge: Neke žene prijavljuju drhtanje nogu nakon orgazma. Tijekom klimaksa napetost se stvara oko naših mišića, i to ne samo onih u genitalnom području. Kada se seks završi i napetost se oslobodi, mogu se pojaviti neki grčevi, drhtanje ili kontrakcije. Ako vam se to dogodi, pokušajte piti vodu i pojesti nešto s kalijem, poput banane, avokada ili jogurta. "Znajte što je vaša normala i ako vam se noge tresu, svakako se hidrirajte", rekla je akušer/ginekologinja Jessica Williams za ShareCare.com. "I zabavite se!"

Mogli biste se osjećati kao da ćete dobiti gripu: Sindrom post-orgazmičke bolesti (POIS) je rijetko stanje u kojem muškarci nakon ejakulacije imaju simptome slične gripi kao što su vrućica, umor i začepljenost nosa. Ne zna se mnogo o tome što uzrokuje POIS, ali neki istraživači misle da bi to moglo biti povezano s autoimunim poremećajem ili alergijom na sjeme, prema Informacijskom centru za genetiku i rijetke bolesti. Pregled istraživanja sa Sveučilišta Tulane primijetio je da POIS "negativno utječe na živote pacijenata ograničavajući seksualne odnose, prigušujući romantične izglede, stvarajući unutarnje borbe za izbjegavanje erotike i utječući na raspored pacijenata." Međunarodno društvo za seksualnu medicinu preporučuje posjet liječniku ako osjetite simptome slične gripi nakon orgazma.

Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!