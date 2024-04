Masturbacija može smanjiti rizik od ove smrtonosne bolesti - a što više, to bolje!

Kada je riječ o načinima smanjenja rizika od raka prostate, može vam odmah pasti na pamet jesti više povrća ili se upisati u teretanu. No, prema jednom stručnjaku, postoji još nešto što bi moglo pomoći - masturbacija. Daniel Kelly sa Sveučilišta Sheffield Hallam, koji je proveo brojne studije o prostati, rekao je da postoje dokazi koji podupiru teoriju, piše Daily Mail.

Jedno istraživanje Sveučilišta Harvard pokazalo je da muškarci koji su ejakulirali 21 put mjesečno imaju do trećinu manje šanse da obole od ove bolesti, u usporedbi s muškarcima koji su to učinili samo između četiri do sedam puta mjesečno. Nalazi iz 2016. vrijede neovisno o tome je li muškarac orgazam postigao masturbacijom ili seksom.

Učestala ejakulacija, napisao je dr. Kelly u članku za The Conversation, 'neće učiniti nikakvu štetu' i 'zato bi trebala biti dio zdravog načina života muškarca'. Istraživači ne znaju točno zašto ejakulacija može pomoći u zaštiti od raka prostate. Dr. Kelly dodaje: 'Iako mehanizmi nisu u potpunosti shvaćeni, ove se studije uklapaju u ideju da ejakulacija može smanjiti rak prostate smanjenjem koncentracije toksina i kristalnih struktura koje se mogu akumulirati u prostati i potencijalno uzrokovati tumore.

Slično tome, ejakulacija može promijeniti imunološki odgovor unutar prostate smanjujući upalu – poznati čimbenik rizika za razvoj raka – ili povećavajući imunološku obranu protiv tumorskih stanica. ‘Alternativno, smanjenjem psihološke napetosti ejakulacija može smanjiti aktivnost živčanog sustava koji zatim sprječava prebrzu diobu određenih stanica prostate i povećava mogućnost da postanu kancerogene’, dodaje.

Jedan od osam muškaraca razvit će rak prostate u nekom trenutku svog života, kažu dobrotvorne organizacije. Ali, tisućama se dijagnosticira nakon što se već proširio, što ga čini drugim najčešćim uzrokom smrti od raka kod muškaraca - nakon raka pluća. Stručnjaci se slažu da je rano otkrivanje ključno za povećanje stope preživljavanja. Međutim, bez nacionalnog programa probira, napredak u smanjenju broja je spor.

Pišući u časopisu Clinical Genitourinary Cancer, znanstvenici su rekli: 'Pojava veze između učestalosti ejakulacije i zdravlja prostate naglašava važnost uključivanja seksualnog ponašanja u savjetovanje pacijenata i strategije zdravstvene skrbi’. Suprotno godinama istraživanja, stručnjaci sada vjeruju da muškarci s niskom razinom testosterona imaju povećan rizik od raka prostate i lošije ishode.

A, budući da je poznato da testosteron povećava seksualni nagon, muškarac s niskim razinama možda neće imati istu želju za seksualnom aktivnošću. Dr Kelly kaže: 'Dakle, možda testosteron smanjuje rizik od raka prostate kod muškaraca i dodatno potiče njihovu motivaciju za seksualnu aktivnost. Postoje prednosti seksualne aktivnosti i ejakulacije izvan prostate, uključujući pozitivne učinke na srce, mozak, imunološki sustav, san i raspoloženje’.

'Dakle, iako veza između učestalosti ejakulacije i raka prostate nije u potpunosti shvaćena i postoji stvarna potreba za dodatnim istraživanjima, česta ejakulacija (u razumnim granicama) sigurno neće naškoditi, vjerojatno čini dobro i stoga bi trebala biti dio zdravog načina života muškarca’, dodaje.

Rizik od raka prostate raste kako starite, a većina slučajeva se razvija kod muškaraca u dobi od 50 ili više godina. Simptomi mogu uključivati ​​potrebu za češćim mokrenjem, dulje čekanje prije mokrenja, erektilnu disfunkciju, krv u mokraći, gubitak težine ili bilo kakvu novu i neobjašnjivu bol u donjem dijelu leđa.

