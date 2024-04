Znate li što su složeni orgazmi i kako ih i vi možete doživjeti?

Većina ljudi voli orgazme, a na sreću za neke, postoji produženi klimaks. Da, žene mogu uživati ​​u onom što je poznato kao složeni orgazam – neprekidno orgazmičko stanje u kojem prije nego što jedan orgazam popusti, dožive drugi. Razlikuje se od višestrukih orgazama koji se mogu doživjeti tijekom određenog vremenskog razdoblja, a razmak između njih može biti nekoliko minuta ili više, piše Metro.

Ne brinite ako nikada niste čuli za to ili doživjeli ove vrste orgazama - svako tijelo je drugačije. Osoba koja ima niz orgazama obično osjeti orgazam prije nego što prvi popusti. To se također može nazvati kotrljajući orgazam. Višestruki orgazmi mogu se doživjeti u bliskom slijedu, ali završavaju prije nego što se dogodi sljedeći.

Svaka je osoba drugačija i njihova tijela mogu drugačije reagirati na seksualnu stimulaciju. Za žene se možda neće dogoditi vrhunac samo od penetracije. Zapravo, istraživanja pokazuju da samo oko 20% žena doživljava orgazam samo od penetracije.

Jedno je istraživanje pokazalo da istodobna stimulacija klitorisa povećava vjerojatnost da će žene doživjeti orgazam tijekom snošaja. Neki kažu da je edging (namjernom odgađanje orgazma kako bi masturbacija ili sam seksualni čin trajao što duže) također dobar način za intenzivniji orgazam, potencijalno čak i složeni.

Možete istražiti i druge oblike seksualne stimulacije - igru ​​bradavica, igru ​​stopala i drugih erogenih zona. To vam može pomoći da postignete mješoviti orgazam - stimulirajući više zona užitka odjednom. Možete koristiti seks igračke kako biste pokrenuli osjetila ili istražite novi položaj te kako biste doživjeli produljeni orgazam. No, imajte na umu da bi za to moglo biti potrebno malo vježbe i vremena.

Žene imaju malu biološku prednost kod postizanja složenih orgazama jer se mogu brže oporaviti od vrhunca. To je zato što imaju kraće refraktorno razdoblje – vrijeme oporavka nakon orgazma. Muškarci imaju dulje refraktorno razdoblje, što znači da im može biti teško doći u erekciju ubrzo nakon orgazma.

O ovim stvarima muškarci i žene zapravo razmišljaju tijekom seksa, tvrdi istraživanje: