Zagreb je najbolje mjesto za mene, mirnije od Dubaija, u kojem sam prije živio

U samom srcu zagrebačke Tkalčićeve ulice smjestio se Layali (Noći) – restoran koji već godinama nosi status kultnog mjesta za sve ljubitelje autentične arapske i bliskoistočne kuhinje. Njegov jelovnik vodi goste na gastronomsko putovanje kroz Egipat, zemlje Zaljeva, Maroko, Alžir, Libanon, Siriju i Palestinu, nudeći okuse koji se rijetko nalaze izvan svojih izvornih geografija. Od mirisnog biryanija s janjetinom ili piletinom, preko egipatskog nacionalnog jela koshari, do kus-kusa, temelja berberske i sjevernoafričke kuhinje, Layali ostaje vjeran tradiciji i izvornim receptima.

08.01.2026., Zagreb - Restoran Layali Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Uz ta jela, restoran nudi i dobro poznate libanonske i sirijske klasike poput falafela, hummusa, shawarme i kafte, kao i začinjene mesne specijalitete s roštilja, poslužene uz bogate umake i svježe salate. U vremenu kada je Tkalčićeva ulica postala središte međunarodne i egzotične kuhinje Zagreba, Layali se izdvaja autentičnošću i dosljednošću. Restoran je u vlasništvu Zafera Hindasha, poduzetnika s Bliskog istoka, dok svakodnevno poslovanje vodi Bernard Solaković. – Layali je prava oaza za bijeg od svakodnevne užurbanosti. Naš prelijep vanjski prostor jamči fenomenalno raspoloženje i savršenu atmosferu za opuštenu večeru s prijateljima ili obitelji. Naš vrt, okružen zelenilom, stvara intimno i ugodno okruženje koje vam omogućava da se potpuno opustite i uživate u delicijama koje nudimo. A ako padnu temperature, naša grijana terasa mami vas da ostanete dulje, uživajući u toplini i udobnosti, dok uživate u nezaboravnim okusima našeg jelovnika. Bez obzira na vremenske uvjete, naš klima-uređaj pobrinut će se za to da se i po vrućini i hladnoći osjećate ugodno kod nas – kazao je Zafer Hindash, objašnjavajući kako je nastala ideja o otvaranju restorana u Zagrebu.

I deja je nastala kada sam se vratio iz Dubaija, tražeći arapske restorane, odnosno restorane u kojima se konzumira halal meso. Našao sam nešto u Zagrebu, ali to nije bilo ono što sam želio. Uz dužno poštovanje, ima tu mnogo arapskih restorana u kojima sam kušao hranu, ali to nije autentična hrana koju konzumiramo mi u arapskom svijetu. Tako sam krenuo u potragu za lokacijom svog restorana. Odmah sam rekao da to mora biti najpoznatija ulica u Zagrebu, Tkalčićeva, kojom prolazi mnoštvo turista prilikom razgledavanja Zagreba – kaže Zafer Hindash, Palestinac iz grada Loda, rođen u Jordanu, od kuda je otišao 1976. godine. Gotovo cijeli život živio je u Dubaiju gdje ga je brat zaposlio, pa se tamo preselila cijela obitelj. Iz Dubaija je 2017. godine došao u Zagreb. Zaferu Zagreb nije bio nepoznat grad jer je tu 1984. godine došao na studij i završio za fizioterapeuta. Zafera smo upitali od kuda naziv Layali?

– U arapskom svijetu ljudi se opuštaju nakon zalaska sunca. Ime Layali izabrao sam zbog noćnog druženja i zvučnosti, a i blisko je imenu Layla – kaže Zafer Hindash.– Prije nego što sam ovdje otvorio restoran, planirao sam to učiniti u Turskoj. Iskreno, iako su Turska i njezin narod fantastični, nisam se tamo pronašao – jednostavno mi nije sjelo. Ovdje mi se, međutim, jako sviđa: ljudi, susjedi, atmosfera. Tempo života je mirniji i stabilniji nego u Dubaiju. Došao sam u godine u kojima se više ne može živjeti tako brzo. Ovo je sada najbolje mjesto za mene. Cijeli život sam bio u poslu, a ovo je prvi put da radim s hranom. Prije toga kuhanje je bilo samo moja strast kod kuće. Priprema hrane za mene je poput mora – bezbroj začina i neograničenih kombinacija. Hrana koju pripremamo u Layaliju ista je ona koju s ljubavlju kuham i u svom domu – kaže Zafer Hindash.

– Naša kuhinja nudi širok izbor jela koja zadovoljavaju različite ukuse, s posebnim naglaskom na autentičnu libanonsku gastronomiju. Layali je mjesto na kojem će ljubitelji falafela, humusa i shawarme doista doći na svoje. Svježi sastojci i izvorni začini s Bliskog istoka svakom jelu daju prepoznatljiv i pun okus. Među najtraženijim jelima ističu se kafta – začinjeni mesni specijalitet s roštilja – kao i bogata ponuda libanonskih umaka i salata, savršenih uz svako glavno jelo. Sva jela pripremamo prema tradicionalnim receptima kako bismo gostima pružili autentično iskustvo i osjećaj kao da se nalaze u samom srcu Libanona – rekao je voditelj restorana Bernard Solaković, naglasivši kako se u Layali posebna pozornost posvećuje svakom detalju.

– Od atmosfere, preko usluge, pa sve do jela koja se poslužuju – sve je dizajnirano kako bi se gost osjećao ugodno i dobrodošlo. Jedan od glavnih aduta restorana su začini koji se koriste u pripremi jela. Svi začini uvezeni su iz Libanona ili Dubaija, što jamči autentičnost svakog jela. Kako bi se prilagodili različitim preferencijama, naši kuhari mogu smanjiti intenzitet začina, no za one koji

žele pravi bliskoistočni okus, jela se mogu poslužiti onako kako se pripremaju u domovini. Osim ukusne hrane, Layali nudi i bogat izbor pića. Naši gosti posebno vole našu ponudu čajeva, koji su dio arapske tradicije. Među najpopularnijim napitcima su čaj s kaduljom, metvicom i turski čaj. Također, naš restoran nudi i raznovrsne kave, pripremljene prema tradicionalnim metodama Bliskog

istoka. A za one koji traže nešto drukčije, tu su naši osvježavajući voćni sokovi i limunade, koji su savršeni za vruće ljetne dane – govori Bernard Solaković.

– U svakom arapskom domu pronaći ćete kombinaciju sedam začina. To je vrlo važno za našu kuhinju i može se razlikovati od kuće do kuće, od regije do regije. Za svako jelo od mesa koje pripremamo imamo različite mješavine začina. Količinu začina umanjujemo kako bi više odgovarali europskim ukusima, ali ako netko to traži, jelo napravimo onako kako se izvorno spravlja. U mom domu uglavnom jedemo meso. Zapravo ne jedemo toliko vegetarijanskih glavnih jela. Ali kad pojedem vegetarijanske opcije iz Layalija, poput falafela, meso mi stvarno ne nedostaje. Doista vas potiče da jedete manje mesa. Osjećam se lakše, pogotovo kad radim, ako ovako jedem. Savršeno je za ručak po vrućem ljetnom vremenu – ističe Zafer, ponosan što u njegov restoran dolaze ljudi iz svih slojeva društva: političkog, estradnog, sportskog, glumačkog, diplomatskog...

Kada govorim da je hrana u ovom restoranu autentična, stvarno i iskreno to kažem jer gotovo svi kuhari koji rade u mojoj kuhinji učili su od vrhunskih i profesionalnih kuhara. Doveo sam na početku kuhare iz Libanona i UAE-a, Alžira, Maroka, učili su tu domaće kuhare kako se priprema autohtona arapska hrana. Tu su boravili po šest mjeseci, sve dok nisu naučili moje kuhare. Jer, zaista sam htio da se gosti kad kušaju bilo čiji specijalitet, osjećaju kao da su u toj egzotičnoj zemlji. Većinu toga što gost poželi pojesti s menija ovdje se može dobiti trenutačno. Ali neke stvari – kao što je koshari, egipatsko nacionalno jelo, ili kus-kus, tradicionalno berbersko

jelo od pšenične krupice kuhano na pari, koje se tradicionalno servira s mesom ili povrćem, odnosno varivom preko njega, i koje je glavna namirnica u kuhinjama sjevernoafričkih zemalja, zatim biryani janjetina ili piletina – trebaju se naručiti 24 sata prije jer je njihova priprema zahtjevna – govori Zafer.

A nakon ukusnog ručka ili večere nezaobilazan je desert: arapska baklava ili kanafeh – tradicionalna bliskoistočna slastica napravljena od usitnjenog fila tijesta ili finog tijesta od griza, natopljenog slatkim sirupom i obično sa sirom, kremom ili orašastim plodovima. Za potpun doživljaj orijentalne atmosfere gosti koji žele opuštanje obrok mogu završiti pušenjem nargile.