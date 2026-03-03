Naši Portali
URANILE SU

Zaboravite na visibabe, šparoge su pravi vjesnici proljeća: Evo zašto biste si trebali priuštiti tu deliciju

Slavica Trgovac Martan
03.03.2026.
u 16:30

Njihov prepoznatljiv, blago gorkast okus istodobno je profinjen i rustikalan pa jednako dobro pristaje uz jednostavna domaća jela i malo elegantnije proljetne tanjure

Iako tek ulazimo u rano proljeće, šparoge su ovih dana već stigle na tržnice diljem Hrvatske, i to nešto ranije nego što smo navikli proteklih godina. Prve divlje šparoge već su viđene na riječkoj, zadarskoj, zagrebačkoj i drugim tržnicama, a prodavači i kupci složni su u jednom: sezona je krenula ranije, ponajprije zbog neuobičajeno toplog vremena krajem veljače. Za mnoge je to najbolja vijest s placa jer malo koja namirnica tako jasno najavljuje prijelaz iz zime u proljeće kao ova cijenjena zelena delicija.

Šparoge se s razlogom smatraju jednom od najpoželjnijih sezonskih namirnica. Njihov prepoznatljiv, blago gorkast okus istodobno je profinjen i rustikalan pa jednako dobro pristaje uz jednostavna domaća jela i malo elegantnije proljetne tanjure. Upravo ta kombinacija skromnosti i luksuza čini ih posebnima: šparoge nisu raskošne na prvi pogled, ali u kuhinji ostavljaju dojam prave male svečanosti.

Posebno su cijenjene divlje šparoge, koje su intenzivnijeg okusa i koje mnogi smatraju pravim gastronomskim blagom Jadrana i priobalja. Njihova sezona kratko traje, zbog čega svake godine izazivaju gotovo isto uzbuđenje. Čim se pojave, u pravilu brzo planu s tržnica. Ove godine prve vezice već su viđene po cijenama od nekoliko do desetak eura, što je za početak sezone očekivano jer su prvi stručci uvijek i najskuplji.

Osim što su ukusne, šparoge su i vrlo zahvalna proljetna namirnica za laganiji jelovnik. Odlično se slažu s jajima, mladim krumpirom, rižotima, tjesteninom i raznim fritajama, a dovoljno su aromatične da i najjednostavnije jelo učine posebnim. Zato ih mnogi vole upravo u ovo doba godine, kada prirodno raste želja za svježijim, zelenijim i lakšim obrocima nakon teže zimske prehrane.

U tome i leži njihov šarm. Njihov dolazak na tržnice za mnoge je znak da je zima pri kraju, da su dani dulji i da na stol polako stižu lakši, mirisniji i sunčaniji okusi. Ako ih ovih dana ugledate na placu, znajte da je to jedan od prvih pravih glasnika proljeća i delicija koju vrijedi ugrabiti dok traje.

Vrijeme je za proljetno čišćenje: Evo kojih 6 stvari bez odugovlačenja trebate baciti u smeće
