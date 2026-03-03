Naši Portali
traženi komadi

Lako do dodatne zarade: Ova tri komada odjeće na Vintedu ćete prodati u sekundi!

Prodaja rabljene odjeće
shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
03.03.2026.
u 15:30

Dok jedni u prodaji rabljene robe vide spas tijekom prijelaznih perioda, kada moraju osloboditi svoje ormare od viška robe, drugi su u tome pronašli ozbiljan izvor zarade.

Prodaja rabljenje robe, od odjeće, namještaja, nakita te ukrasa za kuću, zadnjih je nekoliko godina postala dio kulture novih generacija. Zbog toga ne čudi činjenica da su platforme za prodaju rabljenih stvari postale vrlo popularne, a među njima se posebno ističe platforma Vinted

Jenna, koja je na svom TikTok profilu @jennawardddd7 objavila trikove prodaje na ovoj platformi, tvrdi da redovno zarađuje prodajom second hand odjeće. Također je istaknula i nekoliko artikala koji se odlično prodaju tijekom cijele godine. Ključ uspjeha, naglašava, nije u količini oglasa nego u vrsti odjeće koju nudite, prenosi mirror.co.uk.

@jennawardddd7 Any more? #resellersoftiktok #resellercommunity #reseller #resellertips #vintedtips ♬ original sound - Jenna | Reselling Tips💸

Polo majice s potpisom brenda: Na vrhu popisa nalaze se polo majice poznatih marki. Posebno dobro prolaze modeli brendova poput Ralph Lauren i Tommy Hilfiger, ali Jenna ističe da ni sportske verzije ovih proizvoda nisu ništa manje tražene. Primjerice, polo majice brenda Nike često se kupuju za aktivnosti poput tenisa ili golfa, ali i za svakodnevne kombinacije. Prepoznatljivost robne marke i dobra očuvanost čine ih jednostavnima za brzu prodaju. Dodaje kako je uspješno prodala i komade marke Crew Clothing, koje je nabavljala po vrlo niskoj cijeni, a zatim ih preprodavala uz solidnu zaradu.

Vintage bluze s detaljima: Druga kategorija koja joj donosi stalnu prodaju su ženske vintage majice i bluze. Posebno su traženi modeli s ukrasnim perlicama, vezom ili zanimljivim uzorcima. Iako neki prodavači takve komade oglašavaju po visokim cijenama, Jenna je odlučila takve proizvode prodavati po pristupačnijim cijenama. Često ih kupuje za simboličan iznos, a potom preprodaje po cijeni koja joj osigurava dobit, ali i brzu prodaju.

Kardigani i lagane jakne: Treća skupina artikala koja, prema njezinu iskustvu, nikada ne razočara su kardigani i lagane jakne. Takvi komadi imaju prednost jer su nosivi u gotovo svim sezonama. Čak i tijekom ljeta mnogi posežu za laganim slojem preko odjeće, dok su zimi idealni za kombiniranje ispod kaputa. Posebno dobro prolaze tanje jakne i vodootporni modeli, koji su praktični te se mogu lako uklopiti u različite kombinacije.

U komentarima ispod njezina videa javili su se i drugi korisnici koji potvrđuju da se putem prodaje rabljene robe može dodatno zaraditi, a jedna je pratiteljica istaknula da se trenutno na Vintedu jako dobro prodaju ljetni kombinezoni i haljine bez naramenica. 

Prema Jenninim savjetima, uspjeh na Vintedu nije rezultat slučajnosti ili sreće, nego objavljivanja predmeta koji uvijek prolaze: 

  • prepoznatljivih i traženih brendova
  • komada s jasnom estetikom ili detaljima
  • višesezonske odjeće. 

Pravilnim odabirom artikala, tvrdi ona, prodaja može biti brza i jednostavna, a višak u ormaru pritom se pretvara u izvor dodatne zarade.
Ključne riječi
second hand prodaja rabljene odjeće odjeća Dodatna zarada zarada Vinted

