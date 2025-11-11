Za jači imunitet: Bolničarka je otkrila tri savjeta kako zaustaviti prehladu i gripu

Kako temperature padaju i zimski dani postaju sve dulji, tako naš imunološki sustav dolazi pod veći pritisak. Hladno vrijeme, promjene u prehrani i povećana izloženost virusima čine nas podložnijima prehladama i gripi. Održavanje snažnog imuniteta u ovim mjesecima ključno je za očuvanje zdravlja, energiju i otpornost na bolesti, a male promjene mogu imati veliki učinak.

Jedna britanska medicinska sestra i majka pokazala je da je moguće ostati zdrav dok istovremeno brine o djetetu i radi u okruženju u kojem su bolesti svakodnevna pojava. Ella, koja dijeli videozapise na TikToku, opisala je sebe kao osobu s jakim imunološkim sustavom. Otkrila je tri metode na koje se oslanja da bi osigurala da i ona i njezina obitelj ostanu zdravi tijekom jeseni i zime, piše Daily Express. "Ja sam medicinska sestra i evo kako ostajem zdrava u ovo grozno doba godine kada vladaju prehlade i gripa. Ovo su stvari koje radim da bih pokušala smanjiti učestalost bolesti. Bila sam bolesna samo oko 24 sata", rekla je u videu.

Prva preporuka koju je Ella ponudila bila je otvaranje svih prozora u vašem domu pet do deset minuta dnevno. "Morate prozračiti svoju kuću. Morate otvoriti prozore i pustiti taj pljesniv i prašnjav zrak kroz prozor. Pet ili deset minuta prozračivanja ujutro je sve što je potrebno. Samo otvorite prozore jer se virusi prehlade i gripe vole zadržati unutra. Ispustite to van i pustite svježi zrak unutra jer je on nevjerojatan", objasnila je Ella.

Drugi savjet je jednostavan, a to je pranje ruku. "To ne bih trebala ovo govoriti, ali perite ruke. Znam da neki od vas ne peru ruke. Idete na toalet, a zatim izlazite i ne perete ruke, dodirujete sve i stavljate ruke u usta. Najjednostavniji način da ostanete zdravi je da samo operete svoje ruke", rekla je u videu.

Ellin treći savjet uključuje obraćanje pažnje na ono što konzumirate. "Pobrinite se da se dobro hranite. Jeste li znali da 70 posto vašeg imunološkog sustava čini crijeva? Morate hraniti dobre bakterije, trebate unositi vitamine, morate unositi minerale da biste ojačali imunološki sustav. Zato je moj imunološki sustav vrhunski", objasnila je bolničarka.

Mnogi su korisnici komentirali njezin video te su se složili sa savjetom o otvaranju prozora. "Volim otvarati prozore u hladno jutro. Moj partner me mrzi zbog toga. Nema ništa bolje od svježeg, oštrog povjetarca da vas probudi", napisala je jedna korisnica.

"Oduvijek sam sebe nazivao frikom za svježi zrak jer su mi prozori otvoreni svaki dan bez iznimke", dodao je korisnik. "Prozori su nam i dalje otvoreni cijelu noć. Nema virusa za nas", napisao je drugi.