Vrijeme kada vam se pojave prve sijede vlasi, moglo bi govoriti o vašem zdravlju

Kada otkrijete prve sijede vlasi u svojoj kosi, vjerojatno vam je prva pomisao kako ste ostarjeli. Iako sijedu kosu često povezujemo sa starenjem, sijede vlasi pojavljuju se i kod mladih osoba.

Istina je kako su sijede vlasi povezane sa starenjem, ali starenjem melanocita u folikulama vaše kose. To su iste stanice koje proizvode i pigment u vašoj koži, pojašnjava dermatologinja Melissa Piliang.

– One prestaju proizvoditi melanin, a rezultat toga je siva kosa koja s vremenom pobijeli – objašnjava dermatologinja. Ističe kako taj proces nije povezan s keratinocitima koji su odgovorni za gustoću kose tako da, ako postajete sijedi, ne znači da ćete početi i gubiti kosu. Ipak, kosa bi vam mogla postati grublja i čvršća.

Foto: Shuttershock

Dermatologinja objašnjava kako je sijeda kosa najčešće povezana s genetikom te da ne sijede svi ljudi u isto vrijeme.

– Do 50. godine polovica ljudi već je napola sijeda – kaže ona.

No, što se događa s vašim tijelom ako puno ranije počnete sijedjeti? Znači li to da ubrzano starite? Istraživanja su pokazala kako sijeda kosa može biti povezana sa srčanim problemima. Studija objavljena na Konferenciji kardiološkog društva u Indiji pokazala je kako muškarci mlađi od 40 koji su prerano posijedili imaju pet puta veće šanse za koronarne bolesti od muškaraca koji su zadržali svoju boju kose, a to znači da im prijeti srčani udar.

Foto: Shuttershock

Drugo je istraživanje pokazalo kako krivac za starenje melanocita može biti oksidativni stres, biološki proces koji može oštetiti zdrave stanice i tkivo.

No, liječnici tvrde kako se ne može sa sigurnošću tvrditi da će sijede osobe imati probleme sa srcem, ali ipak upozoravaju one koji su osijedjeli prije 35. godine da se jave svome liječniku i provjere zdravstveno stanje.