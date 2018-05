Vožnja bicikla povećava seksualnu sposobnost i produžuje spavanje za jedan sat

Biciklizam može imati pozitivan utjecaj na vaša zdravlje, produljiti seksualnu sposobnost, a dobar je argument i onima koji su pobornici ekološkog načina življenja. Ako ste svjesni dobrih strana bicikliranja pridružite nam se na 36. Večernjakovoj biciklijadi i napravite nešto za svoje zdravlje i 2. lipnja auto zamijenite biciklom!

Bicikliranjem protiv nesanice

Rana jutarnja vožnja može biti dobra alternativa za razbuđivanje, pa umjesto za kavom možete posegnuti za biciklom. Možda ne zvuči logično, no tjelesna aktivnost prema navodima Bike Radar-a, iznenađujuće, jedna je od boljih odluka za razbuđivanje. Pregledom 12 studija o povezanosti između vježbanja i umora ustanovljeno je da je vježbanje, iako kontra intuitivno, izvrstan način za smanjenje umora. Bicikliranje vas može i umoriti, te vam ako se ne osjećate odmornima, nakon vožnje omogućiti i lagodan san. Medicinski fakultet Sveučilišta Stanford istraživao je nesanicu s bicikliranjem, a zaključci do kojih su došli govore u prilog bicikliranju kao aktivnosti koja u trajanju od 30-ak minuta može reducirati vašu nesanicu. Ispitanici su primjenjujući bicikliranje uspjeli smanjiti vrijeme potrebno da zaspu, a duljina spavanja produžila se za sat vremena.

Održavanje zdravlja

Nije nova spoznaja da bicikliranje ima pozitivan učinak i na zdravstveno stanje. Redovito bicikliranje ima pozitivno djelovanje na vaš kardiovaskularni sustav, a dobra je alternativa i bilo kojoj drugoj aerobnoj vježbi. Može poboljšati rad i zdravlje vašeg srca i krvnih žila, a sve više i iz liječničke prakse dolaze naputci o ovoj tjelesnoj aktivnosti u trajanju od 30 minuta kako biste održali zdravlje i na koncu ostali u formi. Poveznica između bicikliranja i kardiovaskularnih bolesti jest i težina, a baš bicikliranje može vam pomoći u održavanju idealne težine i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, a između ostalog pomaže i u kontroli krvnog tlaka, smanjenju razine LDL kolesterola i rizika od dobivanja dijabetesa. Biciklizam ubrzava metabolizam tijela, pa se s obzirom na tu činjenicu preporučuje, uz zdravu prehranu, svima koji se žele podvrgnuti ''tretmanu'' mršavljenja.

Ekološko prijevozno sredstvo

Upotrebom bicikla štitite okoliš, ali i štedite prostor. Korištenje automobila nerijetko je zbog ispuštanja ugljičnog dioksida jedan od glavnih razloga zagađenja okoliša, a zanimljiva je činjenica da se u prostoru za jedan automobil može parkirati čak dvadeset bicikala. Za izradu bicikla potrebno je tek pet 5% materijala, a njegovo daljnje korištenje nema nikakav utjecaj na zagađenje.

Produljenje seksualne sposobnosti

Već smo ustanovili kako je bicikliranje pogodna aktivnost za održavanje zdravlja krvožilnog sustava, a jedna od pogodnosti jest i jačanje seksualnog zdravlja. Studija sa Sveučilišta Cornell izvještava o rezultatima koji govore kako muški sportaši imaju seksualnu sposobnost muškaraca koji su dvije do pet godina mlađi od njih, dok će fizički aktivnim ženama donijeti odgađanje menopauze,a muškarcima starijih od 50 godina to znači da biciklizam do 30% smanjuje rizik od impotencije.