Zaboravite na mrkvu: Ovih šest prehrambenih navika poboljšavaju zdravlje vaših očiju
Zdravlje očiju često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ne primijetimo prve promjene u vidu ili osjećaj umora i suhoće očiju. Naš vid jedan je od najvažnijih osjeta, a oči svakodnevno podnose veliki napor, od dugotrajnog gledanja u ekrane do izloženosti suncu i onečišćenju zraka. Redoviti pregledi vida, uravnotežena prehrana bogata vitaminima i pravilna briga o očima ključni su za očuvanje vida i sprječavanje problema koji se s godinama mogu pogoršati. Briga o očima nije samo estetsko, nego i zdravstveno pitanje koje zaslužuje našu punu pažnju.
Prehrana i unos hranjivih tvari ključni su za održavanje zdravlja očiju. Mnogo ljudi živi s nekim oblikom gubitka vida i zato je važno brinuti se o svojim očima i usvojiti navike koje mogu pomoći u očuvanju vida. Tkiva u našim očima koriste puno kisika, što može dovesti do oksidativnog stresa. To može oštetiti stanice i izazvati bolesti, ali određeni hranjivi sastojci poput cinka i vitamina A učinkoviti su u uklanjanju tih štetnih tvari.
Profesor John Nolan, vodeći istraživač zdravlja očiju i osnivač Centra za istraživanje prehrane u Irskoj, vatreni je zagovornik važnosti prehrane za zdravlje očiju. "Nalazimo se na točki u našem istraživanju gdje smo apsolutno sigurni da je prehrana važna za zdravlje očiju", rekao je Nolan. Klinička nutricionistica Suzie Sawyer pridružila se profesoru Nolanu u otkrivanju promjena u prehrani koje bi mogle koristiti vašim očima. I iznenađujuće, mrkva nije bila na vrhu popisa, piše Daily Express.
Uvrstite paprike i rajčice u prehranu: Ovo šareno povrće dobiva svoje žive nijanse od karotenoida. Ovi pigmenti topljivi u mastima, koje naša tijela ne mogu prirodno proizvesti, djeluju kao antioksidansi i optički filteri. Mogu pomoći u smanjenju oštećenja oka plavim svjetlom, što može biti slično kroničnim opeklinama od sunca. Druga istraživanja sugeriraju da bi također mogli smanjiti stres na očnu leću i smanjiti kataraktu.
Zamijenite biljno ulje uljem avokada: Ulje avokada, bogato vitaminom A i luteinom, izvrsna je alternativa biljnom ulju, rekla je nutricionistica Sawyer. Ovi hranjivi sastojci pomažu u zaštiti makule i smanjuju upalu u oku, slično kao i mrkva.
Pržite povrće umjesto da ga kuhate na pari: Pečenje ili prženje hrane na maslinovom ulju i drugim zdravim mastima može pomoći tijelu da bolje apsorbira karotenoide koji su ključni za zdravlje očiju. Ipak, nutricionistica je savjetovala da se držite zdravih izvora masti, poput orašastih plodova, sjemenki i ribe.
Zamijenite voćni sok za kivi i bobičasto voće: Kivi i bobičasto voće prepuni su vitamina C koji štiti želatinastu tvar u sredini oka. Ovaj dio oka uvelike se oslanja na vitamin C topljiv u vodi za svoju strukturu. Stručnjaci su predložili zamjenu voćnih sokova cijelim voćem zbog visokog udjela šećera u sokovima. Prehrana bogata šećerom može oštetiti krvne žile mrežnice, što potencijalno može dovesti do stanja poput glaukoma.
Zamijenite bakalar lososom: Vaše omiljeno jelo s ribom i pomfritom moglo bi utjecati na zdravlje vaših očiju, ovisno o tome koju vrstu ribe jedete. Jednostavna promjena s bijele ribe na masnu ribu može donijeti značajne dobrobiti. Masne ribe poput lososa i skuše, bogate omega-3 masnim kiselinama, ključne su za masni sloj oka, prevenciju bolesti i pravilnu funkciju vida, a također mogu pomoći u smanjenju upala u tijelu.