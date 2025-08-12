VIDEO Šokirana je haljinom koju ju je njena majka nosila na vjenčanje: 'Ona ne shvaća u čemu je problem'

Jedna Amerikanka se našla na meti kritika nakon što je prekršila jedno od najpoznatijih nepisanih pravila vjenčanja — pojavila se na ceremoniji u svijetloj midi haljini koju mnogi smatraju bijelom. Gospođa, čiji identitet nije otkriven, došla je u haljini s cvjetnim detaljima, uz svijetlu torbicu i ružičasti sat. Iako tradicija nalaže da bijela boja pripada isključivo mladenki, ona je tvrdila da haljina nije bijela, već “krem”.

Spor je počeo kada je njezina kći, u sada već viralnom videu na TikToku (objavljenom pod korisničkim imenom @itstherosenthals), komentirala: “Mama nosi bijelo na vjenčanje”. Majka joj je uzvratila kako je haljina krem boje te dodala da ju je kći u početku odobrila. No kći je pojasnila da je mislila da je haljina “ružičasta”.

Situacija je kulminirala kada je gospođa odlučila stati pored mladenke kako bi “dokazala” da boje nisu iste. Međutim njen sin odmah je primijetio: “Doslovno je iste boje”. Iako je majka inzistirala da su haljine “potpuno različite”, snimka je izazvala lavinu komentara na internetu. U samo jednom danu video je skupio više od 5 milijuna pregleda i preko 1700 komentara.

Mnogi su kritizirali ženu: “Ako je boja vrijedna debate, znači da je preslična i to nije u redu”; “Čak je i krem haljina neprihvatljiva. Većina mladenki ne nosi ni potpuno bijelo”; “Ne bih pustila mamu da izađe iz kuće”.

Drugi, pak, nisu vidjeli problem: “Iskreno, ne bi me bilo briga”; Uopće ne nalikuje vjenčanici, pa u čemu je problem?”; “Bijela je, ali starija je gospođa pa neće zasjeniti mladenku”.

Tradicionalno, bijela boja na vjenčanju simbolizira mladenku, a iako se ta tradicija u nekim krugovima opušta, većina i dalje smatra da bi je gosti trebali izbjegavati — osim ako par izričito ne zatraži drukčije.