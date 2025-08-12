Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
što vi mislite?

VIDEO Šokirana je haljinom koju ju je njena majka nosila na vjenčanje: 'Ona ne shvaća u čemu je problem'

@itstherosenthals
VL
Autor
Ana Hajduk
12.08.2025.
u 12:30

“Ako je boja vrijedna debate, znači da je preslična i to nije u redu”

Jedna Amerikanka se našla na meti kritika nakon što je prekršila jedno od najpoznatijih nepisanih pravila vjenčanja — pojavila se na ceremoniji u svijetloj midi haljini koju mnogi smatraju bijelom. Gospođa, čiji identitet nije otkriven, došla je u haljini s cvjetnim detaljima, uz svijetlu torbicu i ružičasti sat. Iako tradicija nalaže da bijela boja pripada isključivo mladenki, ona je tvrdila da haljina nije bijela, već “krem”.

Spor je počeo kada je njezina kći, u sada već viralnom videu na TikToku (objavljenom pod korisničkim imenom @itstherosenthals), komentirala: “Mama nosi bijelo na vjenčanje”. Majka joj je uzvratila kako je haljina krem boje te dodala da ju je kći u početku odobrila. No kći je pojasnila da je mislila da je haljina “ružičasta”.

@itstherosenthals

Help us settle this debate

♬ original sound - The Rosenthals

Situacija je kulminirala kada je gospođa odlučila stati pored mladenke kako bi “dokazala” da boje nisu iste. Međutim njen sin odmah je primijetio: “Doslovno je iste boje”.  Iako je majka inzistirala da su haljine “potpuno različite”, snimka je izazvala lavinu komentara na internetu. U samo jednom danu video je skupio više od 5 milijuna pregleda i preko 1700 komentara.

Mnogi su kritizirali ženu: “Ako je boja vrijedna debate, znači da je preslična i to nije u redu”; “Čak je i krem haljina neprihvatljiva. Većina mladenki ne nosi ni potpuno bijelo”; “Ne bih pustila mamu da izađe iz kuće”. 

Drugi, pak, nisu vidjeli problem: “Iskreno, ne bi me bilo briga”; Uopće ne nalikuje vjenčanici, pa u čemu je problem?”;  “Bijela je, ali starija je gospođa pa neće zasjeniti mladenku”. 

Tradicionalno, bijela boja na vjenčanju simbolizira mladenku, a iako se ta tradicija u nekim krugovima opušta, većina i dalje smatra da bi je gosti trebali izbjegavati — osim ako par izričito ne zatraži drukčije.
Ključne riječi
vjenčanica mladenka TikTok haljina svadba vjenčanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još