VIDEO Šokirana je haljinom koju ju je njena majka nosila na vjenčanje: 'Ona ne shvaća u čemu je problem'

Jedna Amerikanka se našla na meti kritika nakon što je prekršila jedno od najpoznatijih nepisanih pravila vjenčanja — pojavila se na ceremoniji u svijetloj midi haljini koju mnogi smatraju bijelom. Gospođa, čiji identitet nije otkriven, došla je u haljini s cvjetnim detaljima, uz svijetlu torbicu i ružičasti sat. Iako tradicija nalaže da bijela boja pripada isključivo mladenki, ona je tvrdila da haljina nije bijela, već “krem”.
Spor je počeo kada je njezina kći, u sada već viralnom videu na TikToku (objavljenom pod korisničkim imenom @itstherosenthals), komentirala: “Mama nosi bijelo na vjenčanje”. Majka joj je uzvratila kako je haljina krem boje te dodala da ju je kći u početku odobrila. No kći je pojasnila da je mislila da je haljina “ružičasta”.
@itstherosenthals
Help us settle this debate♬ original sound - The Rosenthals
Situacija je kulminirala kada je gospođa odlučila stati pored mladenke kako bi “dokazala” da boje nisu iste. Međutim njen sin odmah je primijetio: “Doslovno je iste boje”. Iako je majka inzistirala da su haljine “potpuno različite”, snimka je izazvala lavinu komentara na internetu. U samo jednom danu video je skupio više od 5 milijuna pregleda i preko 1700 komentara.
Mnogi su kritizirali ženu: “Ako je boja vrijedna debate, znači da je preslična i to nije u redu”; “Čak je i krem haljina neprihvatljiva. Većina mladenki ne nosi ni potpuno bijelo”; “Ne bih pustila mamu da izađe iz kuće”.
Drugi, pak, nisu vidjeli problem: “Iskreno, ne bi me bilo briga”; Uopće ne nalikuje vjenčanici, pa u čemu je problem?”; “Bijela je, ali starija je gospođa pa neće zasjeniti mladenku”.
Tradicionalno, bijela boja na vjenčanju simbolizira mladenku, a iako se ta tradicija u nekim krugovima opušta, većina i dalje smatra da bi je gosti trebali izbjegavati — osim ako par izričito ne zatraži drukčije.