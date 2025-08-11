Mladenka se posvađala s gošćom zbog boje njezine haljine: 'Sve je završilo vrištanjem'

Na dan vjenčanja svi pogledi i pozornost trebali bi biti usmjereni isključivo na mladence. To je njihov poseban trenutak, ispunjen ljubavlju, srećom i važnim obećanjima za zajedničku budućnost. Nijedna mladenka se ne želi osjećati zasjenjenom na taj veliki dan. Upravo tako se osjećala jedna nakon što je vidjela haljinu u kojoj je njezin rođakinja došla na vjenčanje, a sve je završilo bučnom svađom. No, mnogi su ipak stali na stranu rođakinje.

"Nosila sam nebesko plavu koktel haljinu jer je vjenčanje bilo na plaži i mislila sam da je to dobar izbor, ali mlada se naljutila. Optužila me da je pokušavam nadmašiti na vlastitom vjenčanju i da pokušavam ukrasti pozornost. Moja teta joj je rekla da se smiri i da je to samo haljina, nije kao da na vjenčanju nosim bijelu haljinu. Nisam nosila ni ogrlicu, naušnice ili štikle jer bi moja sestrična mislila da je pokušavam nadmašiti", objasnila je gošća u objavi na Redditu. Nažalost, obitelj nije uspjela riješiti sukob, piše Mirror.

"Sve je završilo vrištanjem, a teta, tetak i mladoženja su je morali odvući jer nije prestajala vrištati na mene. Otišla sam kući da izbjegnem dramu. Članovi moje obitelji su me pitali zašto nisam tamo, ispričala sam im što se dogodilo. Većinom su bili na mojoj strani, ali nisu htjeli ulaziti u raspravu i ne mogu im zamjeriti", dodala je.

Međutim, željela je znati misle li i drugi da je pogriješila što je nosila nebeskoplavu haljinu pa je podijelila fotografiju haljine midi dužine, koja je imala siluetu A-kroja i tanke naramenice. Mnogi nisu mogli shvatiti u čemu je mladenka vidjela problem jer su smatrali da haljina uopće ne izgleda kao vjenčanica.

"Ne mogu zamisliti koja bi druga haljina bila savršenija ili prikladnija za nošenje. Ovo je vrlo pristojna haljina dužeg kroja, slatka i plava poput oceana", napisala je jedna korisnica. "Ta haljina je osnovna haljina za vjenčanje na plaži. Ako ju je to bilo dovoljno da se naljuti, tražila je razlog da se naljuti. Nisi nosila bijelo, nisi se previše dotjerivala, nisi se pojavila u štiklama i dijamantima", primijetila je druga.

"Mladenka se brinula da će svijetloplava haljina na fotografijama izgledati kao bijela. To se događa. Ipak, bila je u krivu. Nitko te ne bi zamijenio za mladenku na sam dan vjenčanja. Ako haljina stvarno na slikama izgleda bijelo, mogla te jednostavno izbrisati iz fotografija i problem riješen", zaključio je korisnik.