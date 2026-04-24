Veterinar otkriva koliko sna vaš pas zaista treba: Više je nego što mislite

Psi su desetljećima omiljeni kućni ljubimci diljem svijeta, a njihova odanost i bezuvjetna ljubav razlozi su zbog kojih se mnogi odlučuju upravo njih primiti u svoj dom. Ipak, važno je zapamtiti da je pas dugoročna odgovornost koja zahtijeva stalnu pažnju i brigu. U potrazi za savjetima o zdravlju i ponašanju svojih četveronožnih prijatelja, vlasnici se sve češće okreću društvenim mrežama, gdje brojni stručnjaci dijele svoje znanje. Jedan od njih, koji je privukao golemu pažnju, jest veterinar iz Ujedinjenog Kraljevstva Ben Simpson-Vernon, na internetu poznatiji kao Ben The Vet.

S više od 217.000 pratitelja na TikToku i milijunima lajkova na svojim edukativnim videozapisima, Ben je postao pouzdan izvor informacija za ljubitelje životinja. U jednom od svojih najpopularnijih isječaka pozabavio se temom koja muči mnoge vlasnike: spavanjem pasa. Objasnio je zašto psi spavaju na specifičan način i, što je najvažnije, koliko im je odmora doista potrebno da bi ostali zdravi i sretni, a brojka je mnoge iznenadila.

"Koliko sna prosječan pas treba svaki dan? Lako je pretpostaviti da je osam sati dovoljno, kao i nama ljudima, ali psima je zapravo potrebno između 12 i 14 sati", rekao je Ben. Naglasio je da nekim psima treba još i više. "Pojedinim psima potrebno je čak 18 sati sna; tu spadaju divovske pasmine, štenci i vrlo aktivni psi." Ključna razlika leži u tome što su psi, za razliku od ljudi, klasificirani kao polifazni spavači. To znači da, iako pretežno spavaju noću, svoj odmor raspoređuju u više navrata tijekom dana.

Upravo je taj dnevni odmor ključan, a mnogi psi ga ne dobivaju dovoljno. "To nije lijenost ili dosada, to je samo normalan pseći san", objašnjava veterinar. Problem nastaje u užurbanim okruženjima. "Primjerice, psi koji idu na dnevna čuvanja mogu biti neprestano stimulirani tijekom dana, ili psi koji žive u prometnom domu s malom djecom možda nemaju priliku povući se i odspavati tijekom dana, što je vrlo važno", upozorava. Kao i kod ljudi, nedostatak sna može značajno utjecati na ponašanje psa, čineći ga razdražljivijim i frustriranim u interakciji s ljudima i drugim životinjama. Poznato je da neispavanost pogoršava anksioznost, a Ben sugerira da isto vrijedi i za naše ljubimce, dodajući kako u izreci "ne diraj lava dok spava" (eng. "let sleeping dogs lie") ima doslovne istine.

Važno je razumjeti da se potrebe za snom kod pasa mijenjaju tijekom njihova života. Štencima, koji se brzo razvijaju, san je presudan za rast te razvoj živčanog i imunološkog sustava, stoga mogu spavati između 18 i 20 sati dnevno. Kako pas odrasta, potreba za snom se smanjuje, pa će odraslom psu u prosjeku trebati oko osam sati noćnog sna uz dodatnih tri do pet sati drijemanja preko dana. Kod starijih pasa, slično kao i kod štenaca, potreba za odmorom ponovno raste. Zbog usporavanja metabolizma i potrebe za regeneracijom tijela, seniori mogu spavati od 18 do 20 sati dnevno.

Kako pomoći psu da bolje spava?

Ako primijetite da je vaš pas nemiran, često se budi ili ima problema sa spavanjem, to može biti znak nekog dubljeg problema. Iako je klinička nesanica kod pasa vrlo rijetka, poremećaji spavanja najčešće su simptom drugog stanja. Uzroci mogu biti fizička nelagoda, poput bolova u zglobovima, razne bolesti ili pseća kognitivna disfunkcija, koja se javlja kod starijih pasa i slična je Alzheimerovoj bolesti kod ljudi. Vlasnicima se savjetuje da promatraju navike svojih ljubimaca. Značajne promjene u obrascima spavanja, temperamentu ili razini energije znak su da je vrijeme za posjet veterinaru. Da biste svom psu osigurali kvalitetan san, pobrinite se da ima udoban i mekan ležaj, posebno ako se radi o starijem psu, te mirno i tiho mjesto za odmor, podalje od buke i prolaza. Uz to, dovoljna količina dnevne tjelovježbe i mentalne stimulacije ključna je za zdrav ciklus spavanja, jer će umoran pas lakše i čvršće zaspati.