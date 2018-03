Psiholog savjetuje: Napad panike može se kontrolirati

Mnogima od nas katkada bi razgovor sa psihologom dobro došao, ali se ipak malo tko odluči na taj korak.

Svi bismo htjeli uz minimalni trud i u što kraćem vremenu postići željenu promjenu. Što god vi mislili da je rad na sebi i čega god se primite, za bilo koju promjenu treba vremena.

Zašto se javlja želja za promjenom? Vjerojatno zato što nam nije dobro. U takvim situacijama svi se mi pokatkad u životu nađemo i često ne znamo kako uvesti promjenu, prihvatiti svoje želje i suočiti se sa strahovima. Razgovor sa psihologom odlično je rješenje, i u vrlo kratkom vremenu ćemo, uz pomoć stručne osobe, naučiti kako kontrolirati misli, biti hrabri i mijenjati svoj svijet nabolje.

Kroz terapiju čovjek nauči da ne postoji problem koji nije rješiv, a psiholog je osoba koja će podsjetiti da uvijek možemo mijenjati stvari i da one loše ne moramo prihvaćati. Postoji nekoliko različitih psihoterapijskih smjerova. Važno je raspitati se koji je oblik psihoterapije je za određeni problem najbolji. Primjerice, kognitivno-bihevioralna terapija daje najbolje rezultate kod svih vrsta anksioznosti i depresije.

Napad panike može se dogoditi i vama

Panični poremećaj dio je svakodnevice mnogih ljudi oko nas, on dolazi periodično, kod nekog češće, kod nekog rjeđe, bez najave i ne možemo ih predvidjeti. To su napadaji goleme anksioznosti, iz vedra neba, koji nisu ograničeni na određenu situaciju ili okolnost.

Osobe mogu osjećati snažno lupanje srca do te mjere da pomisle kako imaju srčani udar, znojenje, vrtoglavicu. Često se događa da nakon takvog prvog napada ljudi završe na hitnom prijamu i kad liječnici ustanove da im je zdravstveno stanje dobro, onda se sa sigurnošću zna da je to bio napad panike. Osobe najčešće izbjegavaju takve situacije, što im kroz neko vrijeme počinje stvarati velike poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju. U tim se trenucima potrebno obratiti psihologu koji će zaustaviti začarani niz, uz čiju pomoć ćemo shvatiti da se on ne mora ponoviti i da ne nosi kobne posljedice za život.

Ako ste odlučili potražiti pomoć zbog problema koji vas muče, u razgovoru sa psihologinjom Majom Vučić doznajemo kako se pripremiti za prvi razgovor, što ćete o sebi doznati i kako će vam to pomoći da bolje upoznate sebe i tako lakše kontrolirate svoj život.