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gotove za 20 minuta

Cheesecake od pistacije bez pečenja: Kremasti desert kojem je teško odoljeti

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
12.07.2026.
u 09:00

Bogat, kremast i pun okusa pistacije, ovaj cheesecake bez pečenja savršen je desert za sve koji vole elegantne slastice s daškom luksuza.

Pistacija je posljednjih godina postala jedan od najpoželjnijih sastojaka u slasticama, a ovaj cheesecake pokazuje i zašto. Kremasta tekstura mascarponea, bogati okus namaza od pistacije i nježna bijela čokolada stvaraju raskošan desert koji izgleda poput kolača iz slastičarnice, a priprema se bez pečenja. Idealan je za svečane prilike, obiteljska okupljanja ili kada jednostavno želite počastiti sebe nečim posebnim.

Sastojci (za kalup promjera 20 do 22 cm):

Za podlogu:

  • 300 g mljevenog keksa
  • 200 g otopljenog maslaca

Za kremu:

  • 500 g mascarpone sira
  • 100 g bijele čokolade
  • 300 ml slatkog vrhnja
  • 1 žlica ekstrakta vanilije
  • 100 g namaza od pistacije

Za preljev:

  • 50 ml slatkog vrhnja
  • 100 g bijele čokolade
  • 100 g namaza od pistacije

Priprema: 

Podloga: Pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Smjesu ravnomjerno utisnite na dno kalupa promjera 20 do 22 centimetra te stavite u hladnjak dok pripremate kremu.

Krema: Bijelu čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici te ostavite da se kratko prohladi. Slatko vrhnje izmiksajte u čvrsti šlag. U drugoj zdjeli kratko izmiksajte mascarpone sir, dodajte otopljenu bijelu čokoladu, ekstrakt vanilije i namaz od pistacije. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Na kraju lagano špatulom umiješajte tučeno slatko vrhnje kako bi krema ostala prozračna i svilenkasta. Kremu rasporedite preko ohlađene podloge i poravnajte površinu.

Preljev: Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, ali pazite da ne proključa. Maknite ga s vatre pa dodajte bijelu čokoladu i namaz od pistacije. Miješajte dok ne dobijete glatki, sjajni preljev. Ostavite ga nekoliko minuta da se malo prohladi, a zatim ga ravnomjerno prelijte preko kreme. Cheesecake stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a za najbolju teksturu ostavite ga da se hladi preko noći. Prije posluživanja po želji ga ukrasite sjeckanim pistacijama, jestivim cvijećem ili dodatnim namazom od pistacije.
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