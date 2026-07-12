Koliko dugo zaista možemo živjeti? Znanost napokon ima konačan odgovor!

Dok suvremeni napredak u medicini i tehnologiji obećava produljenje života, temeljno pitanje ostaje: postoji li gornja granica ljudske dugovječnosti? Stoljećima su ljudi tražili eliksir mladosti, od alkemičarskih napitaka do modernih biohakera koji ulažu bogatstva u pokušaj zaustavljanja starenja. Ipak, unatoč svim tim naporima, naša biologija nameće pravila koja je izuzetno teško, ako ne i nemoguće, zaobići. Znanost sve jasnije ukazuje na to da ljudsko tijelo ima svoje realne granice, a potraga za besmrtnošću suočava se s nepremostivim biološkim preprekama.

S jedne strane, prosječni životni vijek u razvijenom svijetu dramatično je porastao u posljednjih stotinu godina, zahvaljujući boljoj higijeni, prehrani i liječenju bolesti. Broj stogodišnjaka raste brže no ikad. No, važno je razlikovati prosječni životni vijek od maksimalnog životnog vijeka – apsolutne granice koju kao vrsta možemo dosegnuti. Dok je prvo podložno poboljšanjima, drugo je, čini se, zapisano u našem genetskom kodu. Produžavanje života donosi i pitanje njegove kvalitete, jer cilj nije samo dodati godine životu, već i život godinama.

Ova borba postavlja šire pitanje o granicama ljudske dugovječnosti i tome jesmo li kao vrsta već dosegnuli svoj maksimum. Uz pravi način života i malo sreće, ljudi mogu živjeti i dulje od sto godina, no znanstvena istraživanja o tome koliko dugo ljudsko tijelo teoretski može izdržati upozoravaju da stanice imaju apsolutni maksimum od otprilike 150 godina prije nego što se potpuno istroše. Druge studije daju još pesimističniju sliku, sugerirajući da smo već gotovo dosegnuli tu granicu. Najstarija zabilježena osoba u povijesti bila je Francuskinja Jeanne Calment, koja je doživjela 122 godine i 164 dana. Ako čovječanstvo ne može ići puno dalje od toga, mnogi će ostati daleko od svog prirodnog životnog vijeka, bez obzira na tehnološki napredak.

Jeanne Calment ostaje statistička anomalija, usamljeni vrhunac ljudske dugovječnosti koji nitko drugi nije uspio dosegnuti gotovo tri desetljeća nakon njezine smrti. Njezin životni vijek postavlja pitanje je li ona bila samo iznimka koja potvrđuje pravilo ili nagovještaj budućnosti u kojoj će život iznad 120 godina postati uobičajen. Znanstvenici koji proučavaju super-stogodišnjake (ljude starije od 110 godina) pokušavaju otkriti tajnu njihove izdržljivosti, tražeći jedinstvene genetske markere ili životne navike koje bi se mogle primijeniti na ostatak populacije.

Stručnjak za dugovječnost otkriva: Ove četiri namirnice nikada ne biste trebali imati u kući ako želite doživjeti 100 godina

Može li znanost prevariti starenje?

U potrazi za produljenjem života, znanstvenici istražuju same mehanizme starenja na staničnoj razini. Jedan od ključnih procesa je skraćivanje telomera, zaštitnih kapica na krajevima naših kromosoma, koje se svakom staničnom diobom smanjuju. Kada telomeri postanu prekratki, stanica prestaje s diobom i ulazi u stanje starenja (senescencija). Istraživanja usmjerena na enzim telomerazu, koji može obnoviti telomere, bude nadu, no istovremeno nose i rizik od nekontroliranog rasta stanica, odnosno raka.

Drugi obećavajući smjer su senolitici – lijekovi dizajnirani da selektivno uništavaju "zombi" stanice koje se nakupljaju u tijelu s godinama. Te stare stanice prestale su se dijeliti, ali ne umiru, već otpuštaju štetne tvari koje uzrokuju upale i oštećuju okolna tkiva, pridonoseći bolestima povezanim sa starenjem. Iako su ispitivanja na životinjama pokazala impresivne rezultate, primjena na ljudima još je u ranoj fazi.

Dok laboratoriji diljem svijeta traže tehnološki "sveti gral" dugovječnosti, tzv. "Plave zone" nude jednostavniji odgovor. To su regije u svijetu, poput Okinawe u Japanu, Sardinije u Italiji ili poluotoka Nicoya u Kostariki, gdje stanovništvo živi znatno duže i zdravije od svjetskog prosjeka. Njihova tajna nije u naprednoj tehnologiji, već u kombinaciji tradicionalnih faktora: prehrani baziranoj na biljkama, redovitoj fizičkoj aktivnosti, snažnim društvenim i obiteljskim vezama te osjećaju svrhe u životu.

Dakle, iako možda ne možemo dosegnuti besmrtnost, možemo značajno utjecati na kvalitetu i duljinu svog života. Potraga za tajnom dugovječnosti tako nas vraća temeljnim vrijednostima, podsjećajući da je zdrava i ispunjena starost možda manje pitanje pobjede nad prirodom, a više pitanje života u skladu s njom. Konačna granica možda je i dalje nedostižna, no put do nje ispunjen je lekcijama o tome kako živjeti bolje, a ne samo duže.