Vaš pas se proteže kad vas vidi? Stručnjaci otkrili dirljiv razlog koji stoji iza toga

Psi ne koriste riječi da bi izrazili svoje osjećaje, no njihovo tijelo često govori više od bilo kojeg glasnog laveža. Pokreti repa, položaj ušiju, držanje tijela i izrazi lica sve su suptilni, ali vrlo jasni signali koji vlasnicima otkrivaju emocije, namjere i raspoloženje njihovih četveronožnih prijatelja. Ako vas pas dočeka velikim istezanjem čim uđete kroz vrata, imate razloga za radost. Prema riječima veterinara Alexa Crowa, to je znak da mnogo značite vašem ljubimcu, posebno kada vas dočeka s ispruženim prednjim nogama, podignutim bokovima te maše repom.

"To nije samo slučajnost. To se zove pozdravno istezanje. To je znak da se vaš pas osjeća sigurno, opušteno i sretno što ste kod kuće", objasnio je Crow. Također je istaknuo da se psi mogu istegnuti da bi opustili ukočene mišiće, ali ako to ponašanje izvedu odmah po vašem povratku, to rade namjerno, piše Daily Express. "To je njihova verzija mirnog, prijateljskog pozdrava i ako ste ikada reagirali na to pohvalom, vjerojatno ste to ohrabrili, a da niste ni shvatili", dodao je veterinar. Međutim, važno je zapamtiti da nisu sva istezanja izraz naklonosti.

Ako im je trbuh pritisnut blizu poda, to može biti znak nelagode ili boli i trebali biste to primijetiti. Dr. Crow je savjetovao da pratite ponašanje svog ljubimca i da se obratite veterinaru ako imate nedoumice. Većinu vremena to je samo način da vaš pas pozdravi", rekao je.

Mnogi su u komentarima odlučili podijeliti svoja mišljenja i iskustva. "Uvijek sam mislio da se istežu zato što znaju da ću ih prošetati", napisao je jedan korisnik. "Svako jutro kada siđem dolje, on leži u svom krevetu i čeka me, a kada otvorim vrata, skoči i napravi veliko istezanje. Radi se o bostonskom terijeru", dodao je drugi.

Drugi su također istaknuli da mačke pokazuju slično ponašanje. Prema Hill's Petu, životinje, baš kao i ljudi, ponekad trebaju istegnuti mišiće. Možda će im trebati dobro istezanje nakon dugog spavanja ili će to koristiti kao razigranu gestu. Kućni ljubimci se također mogu istezati kada im je dosadno i tada često traže pažnju. U takvim slučajevima, šetnja ili aktivnosti u zatvorenom prostoru oko kuće ili vrta mogu biti korisne.

#GreetingStretch #WhyDogsDoThat #DogBodyLanguage #PetFacts #VetExplains ♬ original sound - Dr Alex Crow @alex_thevet Why does your dog do that big stretch every time you walk in the door? It’s not just a lazy wake-up—it’s called a greeting stretch, and it’s actually a sign they’re relaxed, comfortable, and happy to see you. Some dogs do it after a nap, others do it just for you. And if you’ve been reacting with pets or praise? Yeah… you’ve probably trained them to do it on cue. So next time you see that stretch, take it as a compliment. Your dog feels good—and they’re glad you’re home. #DogBehavior

Međutim, često istezanje može ukazivati ​​na nelagodu u istegnutom mišiću ili zglobu gdje životinja isteže problematično područje da bi ublažila bol. Ako vam se čini da se vaš ljubimac koncentrira na istezanje jednog određenog mjesta više nego inače i čini se sporim u kretanju, to bi mogao biti znak artritisa ili problema sa zglobovima, što zahtijeva veterinarsku konzultaciju.

Također, pas se može istezati ako ima probleme sa želucem. Ako osjeća bolove u trbuhu, može se istezati s podignutim stražnjim dijelom, dok će mu prednji dio biti spušten i ravan na tlu. Takav položaj može održavati dulje vrijeme, često kada nema drugih pasa u blizini. Možda ćete primijetiti da cvili od boli ili pokazuje odbojnost prema maženju. Ako se istegne ili zaobli leđa u skupljeni položaj, to također može ukazivati na bol u trbuhu, što je važno provjeriti kod veterinara.