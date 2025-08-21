Pas vam svaku večer dolazi u krevet? Stručnjaci otkrivaju što se sve krije iza te navike

Mnogi vlasnici pasa navikli su da njihovi ljubimci prespavaju noć tik uz njih – u krevetu, pod nogama ili na prostirci kraj kreveta. Za neke je to znak bezuvjetne ljubavi i povjerenja, a drugi se pitaju krije li se iza toga i nešto više. Stručnjaci objašnjavaju da spavanje psa uz vlasnika može imati različite uzroke, od instinkta i zaštitničkog ponašanja pa sve do straha od samoće, piše MadPaws.

Jedan od njih je instinkt čopora. Psi su kroz tisuće godina razvili snažan osjećaj pripadnosti čoporu. Zato im je prirodno tražiti blizinu svojih 'ljudskih članova obitelji' kada spavaju. 'Spavanje uz vas psu pruža isti osjećaj sigurnosti koji je imao dok je bio štene u leglu', objašnjavaju stručnjaci. Nadalje, pas time samo pokazuje zaštitničko ponašanje. Pas se, naime, uz vlasnika osjeća kao čuvar. Ako bi se dogodila prijetnja, njegova je uloga reagirati i zaštititi 'svog čovjeka'. Ovaj instinkt potječe od vukova, koji su zajednički štitili čopor.

K tome, istraživanja pokazuju da psi mogu osjetiti ljubomoru. Ako vide da vlasnik posvećuje pažnju drugom psu ili osobi, mogu pojačano tražiti blizinu. 'To je njihov način da ponovno potvrde svoje mjesto u obitelji i pokažu odanost', objašnjavaju veterinari. Tu je i separacijska anksioznost. Psi su društvene životinje i teško podnose samoću. Zbog toga neki od njih spavaju uz vlasnika kako bi smanjili tjeskobu. Ako pas osim toga pokazuje i simptome poput pretjeranog lajanja, uništavanja predmeta ili mokrenja u kući, moguće je da pati od separacijske anksioznosti.

Kako pomoći psu da spava samostalno? Ako vam blizina psa noću smeta ili mislite da iza toga stoji anksioznost, postoje rješenja. Stručnjaci ističu da psa treba pohvaliti ili nagraditi poslasticom kad spava u svom krevetu. Udoban i miran kutak, uz omiljenu dekicu ili jastuk, također povećava šanse da ga pas prihvati.

Kod separacijske anksioznosti pomažu male prilagodbe: igračka koja ga zabavlja dok vas nema, odjeća s vašim mirisom, odlazak i povratak kući bez velike drame. U težim slučajevima preporučuje se savjetovanje s veterinarom.