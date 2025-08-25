Veterinari riješili raspravu: Evo odgovora na pitanje trebate li prati zube svom psu

Oralna higijena pasa jednako je važna kao i kod ljudi, no mnogi vlasnici je zanemaruju. Redovito čišćenje zubi i briga o zdravlju usne šupljine pomaže u sprječavanju nakupljanja plaka i kamenca, bolesti desni, lošeg zadaha te dugoročnih zdravstvenih problema koji mogu utjecati na cijeli organizam psa. Veterinari su sada otkrili trebate li zapravo prati zube svom psu. Neki vlasnici pasa redovito peru zube svojim psima, ali drugi nisu sigurni trebaju li se time baviti. Jedan korisnik Reddita bio je znatiželjan i pitao je druge peru li redovito zube svom psu.

Mnogi su rekli da se trude to činiti koliko god mogu, ali drugi su otkrili da im ljubimci jednostavno ne dopuštaju da to rade, pa se ne trude. "Pokušao sam prati zube svom psu kad je bila štene, ali joj se to nije svidjelo, a nisam je htio povrijediti, pa sam pribjegao korištenju gela za zube, što je i ona mrzila. Osim što dva puta godišnje ide veterinaru na uklanjanje plaka, žvače poslastice za čišćenje, priznao je jedan korisnik. "Sjećam se kad sam svog psa odveo veterinaru na cijepljenje dok je bio štene, jedna gospođa mi je rekla da ga trebam naviknuti na pranje zubi dok je mlad. Ignorirao sam jer sam mislio da to nitko ne radi. Sada su mu zubi užasni i stvarno mu treba čišćenje koje će biti skupo, pa se ljutim na sebe", dodao je drugi.

Tri veterinara, dr. Malcolm Weir, dr. Lorraine Hiscox i dr. Jan Bellows, otkrili su da biste trebali prati zube svog psa, a objasnili su i koliko često, piše Daily Express. Rekli su da otprilike 80 posto pasa starijih od tri godine ima parodontalnu bolest, što je upala ili infekcija tkiva koja okružuju zube. Ova bolest počinje kao gingivitis uzrokovan plakom i često napreduje i zahvaća koštane zubne lule, što može biti prilično bolno za vašeg psa, a liječenje može biti skupo.

Dok se mnogi ljudi ne trude prati zube svog psa, veterinari su rekli da bi zapravo trebali prati jednako često kao i ljudi, barem dva puta dnevno. Međutim, pranje zubi tri puta tjedno je minimum za uklanjanje plaka. "Najbolje je naučiti psa da prihvati pranje zubi dok je još štene. Ako imate starijeg psa, proces obuke može potrajati malo dulje, ali se i dalje isplati", objasnili su stručnjaci.

Da biste bili uspješni, veterinari su savjetovali da to učinite ugodnim iskustvom za svog psa. Neka vaš pas uzme malo paste za zube s vašeg prsta i polako ga uvedite u proces. Međutim, nemojte koristiti ljudsku pastu za zube. Vaš pas će vjerojatno progutati pastu, stoga je važno nabaviti onu koja je sigurna za njega.