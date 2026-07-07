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Nemesia Wisley Vanilla

Cvijet koji će pretvoriti vaše dvorište u mirisnu oazu: Cvjeta mjesecima i osvaja mirisom vanilije

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
07.07.2026.
u 15:30

Tko ne voli miris raskošne vanilije? Uz ovaj prekrasan cvijet i vaša okućnica može zamirisati poput prave slastičarnice. Ova sorta nemezije poznata je po svom intenzivnom mirisu vanilije koji se tijekom cvatnje širi vrtom i terasom. Jednostavna je za uzgoj, a uz nekoliko trikova cvjetat će gotovo cijelo ljeto.

Iako većina pri odabiru biljaka najprije razmišlja o njihovu izgledu, miris može potpuno promijeniti doživljaj vrta ili terase. Ako obožavate toplu, slatku aromu vanilije, ova će vas biljka osvojiti već pri prvom cvatu i pretvoriti vašu okućnicu u mjesto na kojem ćete poželjeti provoditi što više vremena. 'Nemesia Wisley Vanilla' jedna je od najpoznatijih sorti nemezije, prepoznatljiva po nježnim bijelim cvjetovima s blagim ružičastim nijansama. Ova prekrasna biljka ne osvaja samo bogatim mirisom tijekom cvatnje, nego oduševljava i jednostavnošću uzgoja.

Stručnjaci s portala The Spruce ističu da biljka naraste do približno 45 centimetara u visinu i širinu te najbolje uspijeva na sunčanom ili djelomično sjenovitom položaju, u plodnom i dobro dreniranom tlu. Redovito zalijevanje tijekom toplijih mjeseci pomoći će joj da obilno cvjeta. Kako bi se produljilo razdoblje cvatnje, preporučuje se redovito uklanjanje ocvalih cvjetova. Na taj se način potiče razvoj novih pupova pa biljka može cvjetati gotovo cijelo ljeto.

Tijekom velikih vrućina cvatnja može oslabjeti, no tada je ne treba otpisati. Dovoljno ju je lagano orezati te redovito i obilno zalijevati kako bi ponovno procvjetala. Stručnjaci navode i da će prihrana uravnoteženim, vodotopivim gnojivom svaka dva tjedna dodatno potaknuti bogatu cvatnju. U toplijim krajevima biljci odgovara malo hlada tijekom najtoplijeg dijela dana, dok u hladnijim područjima za obilje cvjetova treba što više sunca.

Nemezija se može uzgojiti iz sjemena ili razmnožiti reznicama. Reznice se uzimaju krajem ljeta s izboja koji ne cvatu, ukorjenjuju u lagano vlažnom supstratu te se nakon razvoja korijena mogu presaditi na stalno mjesto. Iako nije zahtjevna za održavanje, važno je izbjegavati prekomjerno zalijevanje i sadnju u zbijenom tlu jer previše vlage može uzrokovati truljenje korijena. Ova zanimljiva sorta nemezije svakako zaslužuje mjesto u vašoj gredici ili velikoj tegli na terasi, a vašem će vrtu dati poseban šarm i neodoljiv miris vanilije.
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