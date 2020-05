'Uhvatio sam djevojku kako se seksa s moja dva prijatelja; povraćao sam od šoka!'

Jedan muškarac uhvatio je svoju djevojku kako se seksa s njegova dva prijatelja i sada ne zna kako da se ponaša prema njima pa je upitao psihoterapeutkinju Deidre za pomoć, prenosi The Sun.

“Radim s njima na poslu. Uvijek smo se dobro zabavljali, ali u zadnje vrijeme se osjećam kao da nemam budućnosti. Imam 23 godine, a moja djevojka od 20 godina me ne razumije. Kada je došla korona, morao sam prestati raditi, a moja djevojka došla je živjeti sa mnom. Prvi vikend izolacije moj prijatelj je slavio 30. rođendan i bio je odlučan u namjeri da napravi veliku zabavu”, ispričao je on.

Na zabavi je bilo puno alkohola te su se on i njegova djevojka odlično zabavljali. No on je pretjerao s alkoholom i malo iza ponoći otišao je spavati u krevet na katu. Njegova djevojka rekla mu je da će mu se pridružiti, ali kada se probudio u četiri ujutro još uvijek je bio sam. Sišao je dolje po čašu vode i ostao u šoku kada je vidio svoju djevojku.

“Moja djevojka bila je potpuno gola i seksala se s moja dva prijatelja. Obojica su bili na njoj. Otrčao sam u zahod i povraćao od šoka, a zatim otišao doma. Poslao sam joj poruku da ne dolazi doma. Od tada je nisam vidio, ali mi stalno šalje poruke da je bila pijana i da joj to ne znači ništa, ali ne mogu zaboraviti tu scenu. Jedan od prijatelja mi je također poslao poruku da se ispriča i okrivio je alkohol, ali osjećam se osramoćeno. Uskoro ću ih vidjeti na poslu i ne znam kako se ponašati”, rekao je.

Deidre mu je odgovorila: “Osim ako su oni stvarno loše osobe, osjećat će se posramljeno. Ako vam je stalo do vašeg prijateljstva, pokušajte pričati s njima prije nego što se vidite. Nemojte se osjećati osramoćeno, svatko radi greške, pogotovo kada je alkohol uključen. Ako je vaša veza s djevojkom posebna, pronađite način da joj oprostite. Ako se osjećate da joj nećete moći vjerovati, prekinite odnose kako biste oboje mogli nastaviti dalje.”

