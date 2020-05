Bila kod prijateljice u karanteni, a na kraju je završila u krevetu s njezinim dečkom: 'Seksali smo se i bilo je savršeno'

"Draga Deidre, moja kolegica i ja obje smo policajke. Njoj je 26, meni 29 godina. Kako smo na poslu stalno u riziku da ćemo se zaraziti koronavirusom, a moj otac s kojim živim je u rizičnoj skupini, dogovorile smo da se preselim k njoj", počinje ispovijest anonimna djevojka.



"Uvijek smo se slagale, ali nisam poznavala njezinog dečka dok nisam uselila k njima. Stvarno je zgodan, duhovit... 25 mu je godina i radi kao automehaničar."



Rade obje u dugim smjenama, pa je bilo zabavno provoditi slobodno vrijeme s njim kod kuće koji im je svakodnevno kuhao i nasmijavao ih.



"Došla sam jednu večer kasno s posla, a prijateljica je bila jako umorna i otišla u krevet. Njezin dečko i ja ostali smo budni i natočili piće - on je popio malo više, sjeo kraj mene i poljubio me. Godinu dana nisam osjetila dodir muškarca, pa je ovo bilo stvarno odlično. Poseksali smo se i bilo je savršeno."

Idućeg jutra osjećala se neugodno dok je doručkovala s kolegicom koja se smijala jer je dečko bio mamuran. "Pretvarala sam se da ne znam o čemu priča."



"Nisam imala prilike razgovarati s njim ozbiljno, ali rekao mi je da je seks bio odličan i da želi da to ponovimo. Moja kolegica radit će suprotnu smjenu od mene i ne znam kako ću odoljeti."



"Koliko je ružno to što radimo ako znamo samo nas dvoje?



Deidre joj odgovara: "Jako ružno. Očito je da nešto nije kako treba između njih dvoje, ali ako se nastavi seksati s tobom neće uopće posvetiti pažnju popravljanju svoje veze. Velike su šanse i da kolegica to sazna, a onda bi se moglo dogoditi da saznaju i tvoji drugi kolege, je li ti to zaista potrebno? Možda se i zaljubiš u njega, pa ćeš se osjećati iskorišteno jer je očito da on ne nudi ništa više od seksa. Prekini to odmah, a ako se ne možeš oduprijeti iseli se."