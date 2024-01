U 2024. godini Rakovi će imati skladan ljubavni život, a i na poslovnom planu će im ići dobro

LJUBAV: Ništa bitno ili uznemirujuće neće poremetiti vaš skladan privatni i ljubavni život. Ako ste u duljoj vezi, tijekom ove godine svoj ćete odnos još više učvrstiti, a ako ste još sami, imat ćete sasvim dovoljno samopouzdanja da se otvorite i zbližite s eventualnom dragom vam osobom. Ukratko, ljubav ove godine mogla bi se opisati jednom riječju – stabilna. Oni koji studiraju ili uče, vjerojatno će morati ulagati malo više napora ili će im ambicije biti izraženije na tom planu, pa je moguće da će ljubav malo stavljati po strani. Stoga, ako ste u vezi, jedino pazite da baš ne zapostavite voljenu osobu. Tijekom proljeća moguć je neočekivani sretan susret s nekim starim prijateljem ili prijateljicom koji će vas istinski ispuniti. Dobra vam je Venera od 12. 3. do 8. 4., od 18. 6. do 12. 7. kad je u Raku te od 24. 9. do 18. 10.

KARIJERA: Vaši interesi i teme koje će vas pretežno zaokupljati tijekom ove godine neće biti fokusirani na posao. Stoga će mnogi odrađivati ono što trebaju i bit će im više-manje dobro. Ono što će vas više zanimati bit će istraživanja novih područja kojim ćete pristupati iznimno studiozno i ozbiljno. Neki će dobiti stipendije za profesionalno usavršavanje ili će poći na neki put gdje će doseći nova znanja. Sve to događat će se planirano i bit će uglavnom stabilno, a činit će vas zadovoljnijom osobom. U dane oko 8. 4. kad se događa Sunčeva eklipsa u vašoj prirodnoj 10. kući karijere moguće su promjene s kojima ćete se dobro nositi. Odluke u vezi s time donosite barem dan kasnije, nakon što pomrčina prođe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakim danom osjećat ćete kako se u vama sve više stvara temelj za neko ljepše i sigurnije sutra. Rezultat je to nekih stabilizirajućih duljih tranzita zbog kojih će vam porasti samopouzdanje, a moći ćete i planirati na dulje staze. Budite mudri.

