Tvoje ime u Hiljson & Coca-Cola hitu - uključi se u nagradnu igru sada!

U suradnji s jednim od najkarizmatičnijih izvođača domaće scene, Hiljsonom Mandelom, Coca-Cola je ovog ljeta, u personalizaciji, otišla korak dalje. Kultna Share a Coke kampanja, poznata po bočicama i limenkama s najdražim imenima, dobila je svoj glazbeni twist: Hilje je remiksirao legendarni Share a Coke jingle i dodao imena dostupna u ovogodišnjoj kampanji.

Rezultat? Najosobnija glazbena poruka koju možeš dobiti: pjesma s tvojim imenom, otpjevana samo za tebe.

Ako želiš da Hilje tebi ili nekome koga voliš otpjeva personalizirani Share a Coke jingle, pravila su jednostavna:

Kupi Coca-Colu s vlastitim imenom ili imenom po izboru. Fotkaj svoju bočicu ili limenku i objavi fotografiju na svom Instagram storyju. Taggaj @cocacolaeurope i @hiljsonmandela .

Pet najsretnijih dobit će izravnu poruku od Hiljsona – i to u obliku osobnog video jinglea koji će moći zauvijek čuvati i dijeliti.

Glazba koja spaja imena, trenutke i ljude

Coca-Colina Share a Coke kampanja slavi povezanost među ljudima, a ovog ljeta ide još jedan korak dalje, pretvara poznata imena na bočicama u male glazbene himne. Hiljson Mandela, poznat po svom prepoznatljivom stilu i zaraznoj energiji, unio je svoj ritam i kreativnost u jingle, dodajući mu novu dimenziju, onu osobnu.

U vremenu kada tražimo autentične i osobne trenutke, ova aktivacija donosi nešto što se ne može kupiti na svakom koraku, glazbeni poklon koji nosi tvoje ime. Iako je Share a Coke već postala sinonim za personalizirane poruke, Hiljsonov jingle podiže cijelu priču na novu razinu zabave i povezanosti. Iznenađujuće je koliko je moćno čuti svoje ime u pjesmi. Dodavanje imena ljudi i otpjevati ih je način spajanja glazbe, emocije i trenutka. Nešto posebno.

Gdje se prijaviti?

Svi detalji i službeni post Hiljsona s pravilima nagradne igre dostupni su ovdje: Pogledaj na Instagramu ili na službenim stranicama Coca-Cola.

Požuri – prijave traju ograničeno, a samo pet sretnika dobit će priliku čuti kako Hilje pjeva baš njihovo ime.