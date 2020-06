Trikovi za ukusniju tursku kavu: Koliko vode, a koliko šalica kave staviti i zašto je važna pjena?

Moja ljubav prema kavi dolazi od moje majke, piše blogerica Aysegul Sanford na blogu Foolproogliving. Za nju, šalica turske kave je dnevni ritual s prijateljima i obitelji, a više od svega je način da se slavi prijateljstvo i pokaže zahvalnost prema onima koje voli. Vještine pripremanja savršene kave naučila je od majke, a sve je započelo u njezinom djetinjstvu.

- Kada bi stigle mamine prijateljice, moj posao bio je da poslužujem kavu. Nakon što bih im pružila dobrodošlicu, pitala bih ih kakvu kavu piju te odmah otišla u kuhinju skuhati je po njihovom ukusu. Moja majka bila je iznimno ponosna kada bih izašla iz kuhinje s pladnjem s kavom u rukama - ispričala je Aysegul.

Kasnije je tek shvatila koliko je važna tradicija kuhanja kave. U Turskoj, kada idete kod nekog doma, prvo pitanje nije želite li kavu, već kakvu kavu pijete. Pritom se misli na količinu šećera koju želite u kavi, a očekivani odgovori su: bez šećera, vrlo malo šećera ili jedne do dvije žličice šećera. Nakon što izrazite svoje želje, odgovornost domaćina je da je pripravi upravo takvu. Kao dio turskog kućanstva, Aysegul je stekla puno znanja te ga je odlučila i podijeliti.

Za savršenu tursku kavu potrebni su: hladna voda, turska kava, bakrena džezva, šalice za kavu i šećer. Za kuhanje nije potrebna neka vještina, pomoći će vam samo da upamtite ove jednostavne trikove.

Voda

Uvijek koristite hladnu, a za točnu količinu vode potrebne za kavu, odmjerite broj šalica koji radite. Kao pravilo za savršenu tursku kavu, Aysegul otkriva da je potrebno jedna i pol šalica vode za svaku šalicu kave koju kuhate. Šalica za mjerenje neka bude ona šalica u kojoj ćete posluživati kavu, a ne uobičajena mjerna šalica.

Kava i šećer

Za svaku šalicu kave, potrebna vam je jedna čajna žličica mljevene kave. S tim da se koristi turska kava, koja je finije mljevena nego obična kava. Ako pripremate kavu sa šećerom, dodajte ga odmah na početku te umiješajte u kavu. No ako jedan ili više gosti ne voli kavu sa šećerom, prvo pripremite kavu i natočite njihove šalice. Zatim vratite džezvu na vatru te dodajte šećer i napravite po njihovim željama.

Kako skuhati kavu

Polako zagrijte hladnu vodu i kavu dok ne zakipi. Za to je potrebno tri do četiri minute. Kako se kava zagrijava, podizat će se pjena. Običaje je, i iznimno važno, da se turska kava poslužuje s pjenom na vrhu. Kada je smjesa blizu kipljenja, čajnom žličicom prebacite dio pjene u svaku šalicu pojedinačno, a zatim džezvu vratite na vatru. Kada kava zakipi, prelijte tekućinu do pola šalice preko pjene koju ste stavili. Zatim ostatak kave vratite na vatru i kuhajte još 10 do 15 sekundi, a potom time napunite šalice do vrha.

Kako poslužiti kavu

Kava se uvijek poslužuje s hladnom vodom jer na taj način omogućavamo gostima da isperu svoje nepce i okusne pupoljke kako bi mogli uživati u najboljoj aromi kave. Uz vodu, običaj je posluživati i slastice. Kod posluživanja, najvažnije je započeti s najstarijom osobom u prostoriji. To je znak poštovanja, a zaobilaženje toga smatra se nepristojnim.

