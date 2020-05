Želite li skuhati ukusniju kavu? Evo što nikad ne biste trebali raditi tijekom kuhanja

Većina ljudi ne može zamisliti početak dana bez vruće šalice kave u rukama. Iako neki tvrde da konzumacija prekomjerne količine kave nije dobra za zdravlje, sve više istraživanja pokazuje kako je kava zapravo dobra i ima mnogobrojne pozitivne posljedice na zdravlje. No kuhanje šalice savršene kave zahtijeva određenu razinu znanja, a postoji i nekoliko pogrešaka koje većina ljudi radi, koje uništavaju njezin okus, prenosi Real Simple.

Veličina zrna kave

Drukčiji načini pripreme kave zahtijevaju i zrna drukčijih veličina. To je zato što kava brže izlazi iz zrna koja su sitno mljevena, nego iz manje mljevenih i većih zrna. Više mljevena zrna također trebaju više vremena da voda prođe kroz njih, što znači da su kava i voda u duljem kontaktu. Glavno pravilo jest da metode za kraću pripremu kave zahtijevaju više mljevena zrna, dok dulje metode pripreme kave zahtijevaju manje mljevena zrna.

Korištenje vode iz slavine

Lako je zaboraviti da je kava sastavljena od 98 posto vode, stoga je bitno da voda za pripremu kave bude što bliže kavinu originalnom sastavu. Voda iz slavine nikad neće biti slična tome, trebala bi se koristiti filtrirana voda.

Kuhanje na pogrešnoj temperaturi

Temperatura vode iznimno je važna pri kuhanju kave. Kada se kuha kava, ona bi trebala biti između 90 i 95 stupnjeva Celzijusa, ne prehladna ni prevruća. Kako biste postigli savršenu temperaturu, zakipite vodu i zatim ostavite da stoji 30 sekundi.

Prevelika količina kave

Većina ljudi ne mjeri količinu kave koju stavljaju u vodu te za jače napitke stavljaju i više kave, ali to može dovesti do kiselog okusa. No više kave neće dovesti do jače ili bolje kave, samo ćete nepotrebno trošiti veću količinu kave. U pravilu se stavljaju dvije žlice kave na svakih 170 mililitara vode.

Korištenje kave kojoj je prošao rok

Neće vam naštetiti, ali promijenit će okus i više neće biti toliko ukusna kao kad je svježa. Kava kojoj je rok prošao dva ili tri tjedna promijenit će svoju aromu i okus te više nije pogodna za kuhanje. U pravilu, nakon otvaranja kava je dobra sljedeća dva tjedna.

