Trikovi za najbolje kuhano vino koje možete napraviti kod kuće

Kuhano vino lako se priprema, a kada je riječ o začinima sve je stvar vašeg izbora i ukusa, a mi danas donosimo nekoliko verzija i savjeta.

Očigledno je da se za kuhanje ovog napitka koriste jeftini brendovi bijelog i crvenog vina. No to ne znači da ćete dobiti šalicu ukusnog napitka ako u lonac stavite kuhati bilo što, a pogotovo ostatke vina iz hladnjaka za koje se niti ne sjećate kada ste ih otvorili. Iskusni znalci savjetuju da upotrijebite jeftino, ali svježe otvoreno vino za najbolje rezultate.



U lonac stavite oko 150 do 200ml vode. Zatim vodi dodajte začine. Ukoliko je vino jeftino ono ima visoku kiselost, koja se u procesu kuhanja mora neutralizirati šećerom. Ako u lonac stavite premalo ili previše šećera, krajnji rezultat bit će neugodan za nepca. Najbolje bi bilo koristiti smeđi šećer jer ima bolju aromu.

Foto: Shutterstock

Kada je riječ o začinima jednostavno ih ne može biti previše, ali nemojte koristiti one u prahu ako želite maksimalnu punoću okusa. Ne samo da ne pružaju dovoljno okusa, već piću daju i čudnu zrnastu teksturu. Od citrusa se najčešće koriste limun i naranča, ali okus je znatno bolji ako stavite mandarinu i klementinu uz njih. Poigrati se možete i sa šljivama, jabukama ili kruškama, kao i raznim bobičastim voćem.



Štapić cimeta je nezaobilazan, klinčići također. Možete staviti zvjezdasti anis koji ima ljutkasto slatkastu aromu i preporučuje se za obogaćivanje arome raznih tijesta i slastica, kao i napitaka u vrijeme blagdana. Muškatni oraščić i vanilija savršeno će se stopiti s ostatkom začina.



Nakon ove magije koju ste napravili u loncu dodajte glavni sastojak - vino. Pustite da sve prokuha i to je to.



Najviše pažnje zahtijeva temperatura na kojoj vino kuha jer o njoj ovisi količina alkohola. Etilni alkohol isparava na 83°C pa se vino ne bi smjelo zagrijati temperature na višu od ove.



Vino možete poslužiti u božićnim šalicama ili čašama, s štapićima cimeta i kriškom naranče, a savršeno ide uz domaće medenjake.

