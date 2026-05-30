Ljudi masovno stavljaju novčić i čašu vode u zamrzivač prije odlaska na odmor - razlog je genijalan i štiti zdravlje

Dolaskom sezone godišnjih odmora i dugih izbivanja iz doma, društvenim mrežama ponovno kruži stari savjet namijenjen svima koji žele biti sigurni u ispravnost namirnica u svom zamrzivaču. Riječ je o takozvanom "triku s novčićem", metodi koja je postala viralna zbog svoje jednostavnosti i genijalne logike. Postupak je vrlo jednostavan: prije odlaska na put, potrebno je napuniti čašu ili manju posudu vodom, pustiti da se potpuno zaledi, a zatim na vrh leda postaviti kovanicu. Čaša se potom vraća u zamrzivač i služi kao svojevrsni tihi alarm koji će vam po povratku otkriti je li dolazilo do nestanka električne energije. Ideja je da će položaj novčića nepogrešivo svjedočiti o tome što se događalo s vašim zamrznutim namirnicama dok vas nije bilo, pružajući vam miran san ili, u gorem slučaju, upozorenje da je vrijeme za čišćenje zamrzivača.

Ako po povratku kući pronađete novčić na vrhu zaleđene vode, to je najbolji mogući ishod. Znači da nije bilo dužih prekida u opskrbi strujom, led se nije otopio, a hrana u zamrzivaču ostala je sigurna za konzumaciju. Ukoliko je novčić potonuo do sredine čaše, to bi ukazivalo na kraći nestanak struje tijekom kojeg se led djelomično otopio, a zatim ponovno zaledio. U tom slučaju, hrana je vjerojatno još uvijek ispravna, ali preporučuje se dodatan oprez.

Najgori scenarij, koji predstavlja jasan znak za uzbunu, jest pronalazak novčića na samom dnu čaše. To bi značilo da je došlo do dugotrajnog nestanka struje, led se u potpunosti otopio, a s njim i sve namirnice u zamrzivaču. Iako se struja vratila i sve se ponovno zaledilo, takva hrana, osobito meso i gotova jela, predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik zbog mogućeg razvoja opasnih bakterija.

Ono što ovaj trik čini toliko genijalnim jest njegova nevjerojatna jednostavnost i oslanjanje na temeljne zakone fizike. Bez ikakvih troškova i složenih uređaja, svatko može postaviti ovaj jednostavan, ali učinkovit sustav praćenja. Kovanica, kao predmet veće gustoće od leda i vode, služi kao savršen vizualni indikator. Kako temperatura u zamrzivaču raste uslijed nestanka struje, led se počinje topiti, a kovanica postupno tone. Kako prenosi Blic, brzina tonjenja ovisi o trajanju prekida struje, što omogućuje preciznu procjenu stanja namirnica.

Osim što pruža praktične informacije, trik s novčićem ima i značajan psihološki učinak. Miran san na godišnjem odmoru nema cijenu, a spoznaja da vas kod kuće čeka pouzdan pokazatelj stanja zamrzivača uklanja nepotrebnu brigu. Ova metoda nije samo mjera opreza, već i pametan način upravljanja kućanstvom. Sprječava nepotrebno bacanje hrane ako utvrdite da je prekid struje bio kratkotrajan i bezopasan. S druge strane, u slučaju duljeg kvara, jasno upozorenje koje dobijete od potonulog novčića pomaže vam zaštititi zdravlje svoje obitelji i izbjeći rizik od trovanja hranom. To je jednostavan, ali moćan alat koji promiče odgovorno postupanje s namirnicama.