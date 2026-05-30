Infestacija mrava: Kuhinjski sastojci uz koje ćete se riješiti mrava zauvijek

Dok mnogi tijekom zime i jeseni priželjkuju sunčano i toplo vrijeme, kada ono napokon stigne s njim često dolaze i razni kukci i nametnici koji nepozvani ulaze u domove. U potrazi za hranom svoj put u kućanstva najčešće pronađu mravi, a s obzirom na to da ne znamo gdje se skrivaju i otkud dolaze, vrlo ih se teško riješiti jednom kada odaberu baš vaše kućanstvo kao izvor hrane. Agresivni insekticidi i repelenti često su učinkoviti, no bolje ih je izbjegavati u zatvorenom prostoru, pogotovo ako imate djecu ili kućne ljubimce jer ih takvi preparati mogu dovesti u ozbiljnu opasnost. Stručnjaci za suzbijanje štetnika naveli su nekoliko metoda kojima ćete se riješiti mrava koristeći proizvode iz svoje kuhinje, prenosi Daily Mail.

S porastom temperatura brojni korisnici društvenih mreža posljednjih dana dijele snimke najezde mrava po kuhinjama, prozorima i ormarićima. Kombinacija topline i ostataka hrane, poput mrvica, privlači mrave u domove, no stručnjaci tvrde da se pomoću nekoliko prirodnih alternativa repelentima možete riješiti ovih kukaca. Daniel Steward iz tvrtke Shield Pest Control objasnio je da je prvi korak uklanjanje izvora hrane, što uključuje redovito čišćenje mrvica i prolivenih tekućina, dobro zatvaranje kanti za smeće te čuvanje hrane u zatvorenim posudama.

Jedno od najpopularnijih rješenja je mješavina ulja paprene metvice i vode. Stručnjaci tvrde da miris mentola zbunjuje mrave koji za navigaciju koriste mirisne tragove. Dovoljno je nekoliko kapi ulja pomiješati s vodom i poprskati područja na kojima se mravi najčešće pojavljuju, poput prozora, vrata i kutova prostorija. S obzirom na to da se mravi oslanjaju na miris kako bi se snalazili u prostoru, jake i odbojne mirise uglavnom izbjegavaju.

Vrlo učinkovitim smatra se i bijeli ocat. Njegov intenzivan miris briše tragove koje mravi ostavljaju iza sebe pa ih odvraća od povratka. Stručnjaci preporučuju mješavinu octa i vode za čišćenje kuhinjskih površina i mjesta kroz koja mravi ulaze u dom. Kao jednostavno i jeftino rješenje navode se i kreda ili dječji puder. Povlačenje linije kredom na mjestima ulaska može stvoriti prepreku preko koje mravi često ne prelaze. Pomoći mogu i cimet i klinčić. Stručnjaci tvrde da mravi, također zbog odbojnog mirisa, izbjegavaju područja na kojima je posut mljeveni cimet ili komadi klinčića.

Najučinkovitiji način rješavanja problema ipak je pronalazak njihove kolonije, odnosno kraljice. Ako uspijete pronaći mravinjak u vrtu, stručnjaci preporučuju preliti ga kipućom vodom, a ponavljanjem ovog postupka tijekom nekoliko dana moguće je uništiti koloniju i otjerati mrave iz dvorišta i doma. Prirodne alternative skupim i agresivnim insekticidima možda se već nalaze u vašoj kuhinji, a uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je smanjiti broj mrava u domu bez upotrebe jakih kemikalija.