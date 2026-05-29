Na ovih 7 mjesta svaka žena želi da je ljubite, a niti jedno nisu usne

Žene se obožavaju ljubiti, no usta nisu jedino mjesto na ženi koje žudi za muškarčevim poljupcima. Žene vole ljubljenje jer je ono znak intimnosti i bliskosti pa vam neće zamjeriti ako ih ljubite možda i više nego trebate. Stoga, ako se želite zbližiti kao par, ovo su dijelovi tijela žene koja trebate ljubiti.

Vrat: Većina žena obožava ljubljenje po vratu, ono ih uzbuđuje, a najugodnije je kada je ljubite od kose prema ključnoj kosti.

Donji dio leđa: Ljubljenjem tog područja možete seksualno uzbuditi ženu jer iz toga mjesta kreću svi živci genitalija.

Čelo: Ljubljenje u čelo neće je sigurno seksualno uzbuditi, ali ćete joj tako pokazati da je volite.

Prsti: Na završecima prstiju nalaze se brojni živci zbog čega su osjetljivi na dodir. Kada tijekom seksa sišete ili ližete prste, uzbuđenje se može samo povećati.

Bradavice: Ljubljenjem bradavica oslobađa se hormon oksitocin, poznat i kao hormon ljubavi, a bradavice su kod nekih žena povezane i s genitalijama pa ljubljenjem možete poslati signale u njezin klitoris.

Uši: Uši mogu biti jako osjetljive zbog toga jer se u njima nalaze završeci brojnih živaca. Osim što ćete ih ljubiti, šapućite joj nešto na uho, to će je još više uzbuditi.

Klitoris: U klitorisu se nalaze završeci 8000 živaca, dok se na penisu nalaze završeci njih 4000. Više od toga i nije potrebno reći.