Trebamo li prati tek kupljenu odjeću i plahte? Evo što kaže stručnjakinja

Često se u čišćenju i vođenju kućanstva vodimo savjetima naših mama i baka, no ponekad se mišljenje stručnjaka razlikuje od onog što su nas učili i na što smo navikli. Nije rijetkost tako ni da naiđemo na oprečna mišljenja vezana za njegu tekstila, a za sve koji su u nedoumici treba li odjeću i posteljinu prati prije upotrebe, odgovor ima voditeljica odjela za dizajn tekstila s Tehničkog instituta u Bostonu, Nomi Dale Kleinman.



Ona je za Real Simple rekla kako pranje nove odjeće nikako nije nužno, no ipak upozorava da tekstilni proizvodi mogu ponekad sadržavati i neke zalutale kemikalije iz procesa proizvodnje, a često i ostatke škroba koji se koristi da roba ostane svježa tijekom pakiranja i transporta prema trgovinama.



- Mnogo je koraka kroz koje tkanina prolazi prije nego dođe do nas, a čak i prirodna vlakna mogu biti izložena potencijalnim iritantima, raznim mazivima i smolama - objasnila je.

Isto tako, kaže Kleinman, ponekad tkanine zahtijevaju i dodatno ribanje sa sapunima ili sa natrijevim hidroksidom, da se za njih boja bolje primi.



Što ako ipak preskočimo pranje?

Prema Kleinman, većina neće osjetiti nikakve negativne reakcije ako ne opere odjeću prije prve upotrebe, no ako imate osjetljivu kožu ostatak bilo koje kemikalije može uzrokovati svrbež ili iritaciju.



- Najčešće se preporučuje pranje novi traperica jer se događa da im boja iscuri na bluzu ili tekstilni namještaj - rekla je Kleinman.



Savjetuje i da se uvijek provjere etikete sa oznakama za njegu, a ako želite nekom komadu odjeće produžiti trajanje i spriječiti njegovo sakupljanje, predlaže pranje u hladnoj vodi i sušenje na zraku.

