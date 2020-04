Svi razlozi zašto su zaštitne rukavice neučinkovite kada idete u trgovinu

Najosnovnija oprema koju ljudi koriste za zaštitu od koronavirusa su zaštitne maske i rukavice. Ljudi ih uvelike nose na javnim mjestima, uključujući u trgovine s prehrambenim proizvodima, što je navelo stručnjake i liječnike na negodovanje. Ne samo da su zaštitne rukavice neučinkovite, one mogu ubrzati širenje koronavirusa, prenosi The New York Post.

Pogledajte kako pravilno oprati ruke kako biste se zaštitili od bakterijske i virusne infekcije:

Virus se primarno širi preko kapljičnim putem, to jest kroz usta i noseve, tako da ne postoji dokaz da zaštitne rukavice pomažu u sprečavanju prijenosa virusa. Rizik je samo kada ljudi dodiruju svoja lica, sa ili bez zaštitnih rukavica. Najveći problem je prijenos virusa među ljudima, ne prijenos s površina.

Čak i ako ste pažljivi da ne dirate svoje lice ili mobitel dok nosite zaštitne rukavice, nepravilno odlaganje i dalje je veliki problem kod prijenosa virusa. Prosječna osoba ne zna na koji način se rukavice skidaju i odlažu. Medicinsko osoblje naučeno je koji je pravilan način skidanja rukavica, tako da njihove ruke nikad ne dođu u kontakt s vanjskim dijelom rukavice.

Najveći problem je što zaštitne rukavice ljudima daju lažan osjećaj sigurnosti, što može dovesti do bezobzirnog i nepromišljenog ponašanja. Većina ljudi smatra da ih rukavice štite od svega te i dalje diraju sve oko sebe, svoje stvari pa čak i svoja lica. Ljudi smatraju da su rukavice dovoljna zaštita, ali i one se prljaju i prenose viruse. Umjesto nošenja rukavica, smanjite kontakt sa stvarima i ljudima te redovito perite ruke.

Stručnjaci preporučuju pranje ruku vodom i sapunom. Sredstva za dezinfekciju ruku su učinkovita samo nakon pranja ruku, a i mogu oštetiti kožu, što olakšava unos bakterija u tijelo. Pranje rukavica nije dobro ni jednostavno. Ako koristite pogrešan sapun, one mogu postati porozne i propuštati raznu prljavštinu.

Pogledajte koliko muškarci poznaju ženske beauty proizvode: