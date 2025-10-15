Svi oko vas su bolesni? Ovo su tri moguća razloga zašto se ljudi razbolijevaju u ovo vrijeme

Jesen donosi promjenjivo vrijeme, kraće dane i niže temperature, što često znači i povećani rizik od prehlada i gripe. Tijekom ovog razdoblja imunitet može biti oslabljen, a virusi lakše cirkuliraju u zatvorenim prostorima, zbog čega se mnogi ljudi razbolijevaju upravo u jesen. Čini se kao da gotovo svi trenutačno šmrcaju, kašlju ili kišu, a podaci to potvrđuju. Slučajevi Covida rastu, gripa se vraća, a prehlada kruži.

Prema prof. Jonathanu Ballu s Liverpool School of Tropical Medicine, postoji nekoliko razloga zbog kojih je upravo sada idealno vrijeme za širenje respiratornih infekcija. Jedan je taj što su se djeca vratila u školu, pa dijele puno svježih klica s ljudima koje možda nisu vidjeli tjednima. Isto se može reći i za mnoge odrasle koji su se vratili na posao nakon što su uzeli slobodno vrijeme za ljetni odmor. Također, mnogi ljudi provode više vremena u zatvorenom prostoru gdje je manje ventilacije jer vrijeme postaje hladnije. Samo ova tri faktora stvaraju plodno tlo za respiratorne viruse, piše Daily Express.

Sve to, međutim, tipično je za ovo doba godine. "To je normalno, ionako je jesen", rekao je prof. Ball. Dodao je da se počinje širiti veliki miks virusa te je, jednostavno rečeno, imunitet oslabljen i ljudi se razbolijevaju. Više od 100 različitih virusa uzrokuje infekcije dišnih putova i neke bakterijske infekcije. Međutim, ljudi različito reagiraju na njih, a profesor Ball priznao je da nije baš jasno zašto. "Naravno, dob i tjelesna spremnost imaju puno veze s tim, ali ponekad je to samo vaša individualna genetika ili koliko ste umorni i iscrpljeni ili kada ste zadnji put bili izloženi tom određenom virusu", objasnio je.

Iako se može činiti da su svi bolesni, dr. Jamie Lopez Bernal, konzultant epidemiolog, rekao je da trenutačne razine oboljelih nisu osobito visoke. Objasnio je da razine gripe i virusa COVID-19 počinju polako rasti, što je i očekivano u ovo doba godine, ali je pozvao osobe koje ispunjavaju uvjete da se jave za zimska cjepiva.

Ako se razbolite, Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) je preporučila zaštitu drugih redovitim pranjem ruku, posebno nakon kašljanja ili kihanja, ostanak kod kuće ako možete i razmatranje nošenja maske ako morate ići na javna mjesta. Prof. Ball je dodao da zaraza ne mora nužno biti loša stvar jer može razviti prirodni imunitet za kasnije godine, pa možda nećete biti toliko ozbiljno pogođeni u osjetljivijoj dobi. Ipak, naglasio je da treba poduzeti mjere opreza da bi se zaštitile ranjive osobe.