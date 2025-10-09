Zašto se stalno razbolijevate? Liječnik naveo pet najčešćih uzroka
Neki ljudi imaju dojam da stalno pokupe svaki virus koji se pojavi oko njih. Dok drugi rijetko obolijevaju, oni se čine stalnim gostima prehlada, gripe i drugih sezonskih bolesti, što često izaziva pitanje zašto je njihov imunološki sustav osjetljiviji ili manje otporan. Svi se ponekad razbole, bilo da se radi o običnom kašlju, prehladi ili gripi, ali neki se ljudi osjećaju loše više od drugih. Zarazne bolesti uzrokovane bakterijama i virusima te nezarazne bolesti povezane s načinom života, okolišem i genetikom dovode do bolesti.
Liječnik sa sjedištem u Velikoj Britaniji podijelio je pet glavnih razloga zašto ljudi obolijevaju, piše Mirror. Liječnik opće prakse dr. Sami na TikToku dijeli edukativne zdravstvene videozapise, stručne savjete i trikove. U nedavnoj objavi naveo je pet uzroka redovitog osjećaja iscrpljenosti i objasnio što možete učiniti u vezi s tim. "Razbolijevate li se više nego što bi prosječna osoba trebala? Nije to samo loša sreća. Ovo je pet glavnih razloga zašto se ljudi redovito razbolijevaju", rekao je.
1. Nedostatak sna: Dr. Sami je rekao da su studije pokazale da manje od sedam sati sna može utrostručiti vaše šanse za prehladu i druge virusne infekcije te je spomenuo da vaš imunološki sustav treba san jednako kao i vi. Prema klinici Mayo, ljudi koji ne spavaju kvalitetno ili dovoljno imaju veću vjerojatnost da će se razboljeti nakon izlaganja virusu, poput virusa prehlade, a nedostatak sna može utjecati na brzinu oporavka ako se razbolite.
2. Stres: "Kronični stres održava visoku razinu kortizola, a kortizol potiskuje bijela krvna zrnca, stanice koje se bore protiv infekcije", objasnio je liječnik opće prakse. Kortizol je hormon koji se oslobađa kao odgovor na stres, a kronični stres smanjuje bijela krvna zrnca, što vas dovodi u veći rizik od zaraze virusima, uključujući prehladu i herpes, prema klinici Cleveland.
3. Loša prehrana: Mnogi ljudi pokušavaju imati dobru prehranu zdravo se hraneći, a britanski liječnik podijelio je da većina nas ne dobiva svojih pet porcija voća i povrća dnevno, što je nazvao "problemom" jer su nam potrebne hranjive tvari poput vitamina C i cinka za jačanje imunološkog sustava. "Također moramo više izlaziti van i sunčati se jer vitamin D igra ključnu ulogu u snazi našeg imunološkog sustava", rekao je dr. Sami.
4. Okoliš: Opće je poznato da boravak u određenim okruženjima povećava rizik od bolesti, primjerice ako radite u zdravstvu, prosvjeti, brizi za djecu ili ako često putujete autobusom ili vlakom, kako je istaknuo liječnik. Objasnio je da ćete biti izloženi većem broju bakterija nego prosječna osoba. Liječnik je preporučio da uvijek perete ruke i čistite površine koje se često dodiruju, poput kvaka i rukohvata.
5. Osnovna zdravstvena stanja: Dr. Sami je napomenuo da osnovna zdravstvena stanja, uključujući anemiju, probleme sa štitnjačom i probleme s crijevima ili jetrom, mogu uzrokovati bolest. Savjetovao je da se obratite svom liječniku opće prakse ako sumnjate da imate bilo koje od ovih stanja.