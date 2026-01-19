Psihologinja otkriva: 'Evo što profilna fotografija na društvenim mrežama govori o vama'

Psihologinja i holistička life coach trenerica u seriji viralnih TikTok videa objasnila je što vaša profilna fotografija poručuje drugima i zašto možda ipak niste paranoični ako previše razmišljate o tom jednom kadru. Naime, istraživanja sugeriraju da ljudima treba tek djelić sekunde da na temelju fotografije steknu prvi dojam pa profilna slika često postaje svojevrsna osobna vizitka, piše New York Post.

Riječ je o Francesci Tighinean, diplomiranoj psihologinji sa Sveučilišta u Londonu, koja je na TikToku okupila velik broj pratitelja dijeleći savjete iz psihologije i životnog coachinga. U nekim svojim videima progovorila je o tome kako različiti tipovi fotografija mogu utjecati na to kako vas drugi doživljavaju. Prema njezinim riječima, ekstroverti često biraju šarene fotografije na kojima su okruženi ljudima. To ima smisla jer se ekstroverti obično opisuju kao otvoreni, samopouzdani i društveni te energiju crpe iz drugih. Ako želite ostaviti dojam osobe koja 'drži atmosferu', grupna fotka i živopisna pozadina mogu odraditi posao.

S druge strane, upozorila je na trend vrlo seksualiziranih fotografija. Tighinean tvrdi da takve slike ponekad mogu signalizirati kompleks inferiornosti i potrebu da se bude 'izražajniji' ili da se pokaže više kako bi se kompenzirao osjećaj da nismo dovoljno dobri. No, dodaje i još jednu stvar koju mnogi rade bez razmišljanja: često mijenjanje profilne fotografije. Po njezinu tumačenju, to može upućivati na nesigurnost i slabije definiran identitet.

Zanimljiva su i njezina zapažanja o fotografijama u paru. Profilna slika s partnerom, kaže, može sugerirati da osoba partnera doživljava kao dio vlastitog identiteta. Čak i broj 'slatkih' objava s boljom polovicom, prema njezinu mišljenju, može otkriti stil privrženosti: osobe sklone anksioznosti navodno češće objavljuju romantične fotke. U videima je spomenula i neke 'tehnike zavođenja' koje se često provlače kroz profilne fotografije. Fotografije s djecom ili životinjama, tvrdi, šalju poruku empatije i sposobnosti brige za druge i to je, prema njoj, česta strategija koju koriste muškarci. Što se poza tiče, pogled prema dolje može odavati dojam superiornosti i dominacije, pa čak i velikog ega, dok pogled prema gore može izgledati podređeno i nježnije i to je trik koji, kaže, češće koriste žene.

U komentarima ispod videa ljudi su se masovno šalili da se osjećaju prozvano, dok su drugi tražili dodatna objašnjenja i analize. Bilo da tražite ljubav na aplikacijama, posao na LinkedInu ili samo želite profesionalno izgledati u poslovnim kanalima, jedno je sigurno: profilna fotografija o tome govori više nego što mislimo.