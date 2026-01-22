Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 5 najčešćih razloga zbog kojih neki ljudi pričaju glasno
Zamislite da stojite na autobusnoj stanici i odjednom čujete glas koji nadjačava sve ostale. Iako osoba ne vrijeđa i ne koristi agresivan ton, vi i ljudi oko vas počinjete osjećati nelagodu i iritaciju. U takvim situacijama lako je nekoga proglasiti nepristojnim, no glasnoća često otkriva i nešto o emocijama, navikama i osobnosti, pišu stručnjaci za Psychologs.
Osobnost: Ekstrovertiraniji ljudi često imaju glas koji drugi doživljavaju življim, tečnijim i samouvjerenijim, a nerijetko i glasnijim. Uz to, neke crte poput društvenosti i izraženije potrebe za interakcijom mogu 'pogurati' glasnoću, dok su emocionalna stabilnost i savjesnost češće povezane s tišim nastupom.
Nedostatak svijesti o glasnoći: Dio ljudi jednostavno ne primjećuje koliko su glasni. Ponekad se radi o navici iz okoline (npr. bučno kućanstvo), a ponekad o stresu i anksioznosti: napetost može utjecati na mišiće grla i disanja pa osoba nesvjesno pojačava glas kako bi 'progurala' riječi.
Kulturna pozadina: U nekim kulturama glasniji i ekspresivniji govor znak je topline, uključenosti i energije. U drugima se preferiraju tiši ton i suzdržanija neverbalna ekspresija. Zato ista glasnoća nekome zvuči normalno i prijateljski, a nekome agresivno ili nepristojno.
Trenutno emocionalno stanje: Kad su emocije pojačane, bilo da je riječ o uzbuđenju, ljutnji, frustraciji ili euforiji, raste i glasnoća. Glas obično 'prati' unutarnji intenzitet: mijenja se visina, brzina i snaga glasa, a sve to okolina registrira kao glasnije.
Intimidacija i dominacija: Ponekad je glasnoća svjesna strategija: osoba govori preko drugih, 'uzima' prostor i pokušava ostaviti dojam snage. To ne mora uvijek biti otvorena agresija, ali može biti način da se nametne kontrola u razgovoru.
Kako smanjiti naviku glasnog govora: Pronađite okidač. Možda je u pitanju stres, gužva i sl. Vježbajte empatiju i prebacite fokus na slušanje. Kad stvarno slušamo, spontano smanjujemo potrebu da dominiramo razgovorom. I na kraju, ako je glasnoća povezana s anksioznošću, napetošću ili pritiskom, koristan može biti razgovor sa stručnjakom.