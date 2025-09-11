Svakodnevna kava može štetiti zdravlju: Evo kako da iz omiljenog pića 'izvučete' koristi

Mnogima je jedan od omiljenih rituala popiti jutarnju kavu. No, stručnjaci sada tvrde da bi to moglo uništiti vaše zdravlje. Iako je, kako kažu, kava korisna i pomaže u borbi protiv uobičajenih zdravstvenih problema, može se povezati i s hormonskim poremećajima, lošim snom, pa čak i demencijom, piše Daily Mail. Stoga su liječnica Sheena Burnell iz Brisbanea i antropolog Siim Land otkrili su jednostavne promjene u rutini koje mogu koristiti da vam kava koristi zdravlju, a ne da mu šteti.

Izbjegavajte piti kavu odmah ujutro: Ljubitelji kave trebali bi pričekati barem sat vremena prije nego što popiju prvu kavu jer kofein može povećati razinu kortizola. Land smatra da je idealno vrijeme za konzumiranje kave općenito od 8 do 14 sati. "Ako možete pričekati jedan sat nakon buđenja, onda je to optimalno jer vam razina kortizola i dalje raste. Ideja je da dozvolite prirodnom porastu kortizola da poveća vašu budnost prije nego što uvedete kofein, koji također blago povećava kortizol, čime izbjegavate veliki skok", dodaje.

S druge strane, liječnica Burnell uživa u svojoj šalici kave čim se probudi i smatra da je to sjajan početak dana, osobito jer kava može zaštititi od raka crijeva. Oboje stručnjaka se slaže da je ograničena konzumacije kave u kasnim popodnevnim i večernjim satima dobra praksa da biste osigurali da vam omiljeni napitak ne poremeti san.

Nemojte piti više od tri kave dnevno: Stručnjaci preporučuju ispijanje 2 do 3 šalice dnevno da biste u potpunosti iskoristili blagodati ispijanja kave. Liječnica Burnell objasnila je da ograničena konzumacija kave ima koristi za povećanje dugovječnosti, ali više od tri šalice može dovesti do rizika od kognitivnog pada u kasnijem životu.

Koristite biljno mlijeko: Liječnica preporučuje izbjegavanje mlijeka životinjskog podrijetla jer je bogato laktozom i postaje teže probavljivo s godinama, osobito za žene. Također, ne savjetuje upotrebu komercijalno proizvedenog biljnog mlijeka, već preporučuje pravljenje vlastitog. "Svježije je i ne sadrži štetne aditive i rafinirana ulja koja se inače nalaze u komercijalnom mlijeku od orašastih plodova", rekla je. Također savjetuje ljudima da izbjegavaju dodavanje šećera ili zaslađivača, osim malo meda. "Samo uživajte u okusu kave", dodala je.

Ustanovite kako kava djeluje na vas: Antropolog Land smatra da je važno znati imate li prirodno brzi ili spori metabolizam, budući da vaša genetika igra veliku ulogu u tome kako vaše tijelo reagira na kavu. Oni sa sporim metabolizmom nakon kave će se obično osjećati nervoznije ili će imati veći broj otkucaja srca, dok će se ljudi koji brzo probavljaju kavu vjerojatnije stabilnije nakon što je popiju te obično mogu popiti više šalica bez štetnih učinaka.

Uživajte u kavi: Liječnica smatra da treba usporiti i učiniti ispijanje kave više ritualom ili društvenim iskustvom nego samo ispijanje napitka. "Svijest i uvažavanje čine veliku razliku u svemu što konzumiramo", zaključila je.

